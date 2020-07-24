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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Пруды: добавьте немного водного волшебства на свой участок!

Пруды: добавьте немного водного волшебства на свой участок!

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Сделать пруд или водоем на участке довольно просто, по крайней мере, так кажется на первый взгляд

Сверкающая водная гладь, журчащая вода, пение птиц прилетевших к источнику влаги - любой пруд действительно обладает магией, которая может оживить ваш сад или участок на даче. Возле него так приятно сидеть с книгой в руках, отдыхая в тени растений и ощущая водную прохладу.

Но многие люди считают что пруд требует очень пристального ухода и отказываются от него. Конечно, за водоемом придется ухаживать чтобы он не высох и не зарос водорослями, но на самом деле, пруд ничуть не сложнее в уходе чем газон или цветник с розами.

Создание водного уголка

Сделать пруд или водоем на участке довольно просто, по крайней мере, так кажется на первый взгляд. Но, как и в любом другом деле тут есть множество нюансов. Начать хотя бы с того, что очень важно выбрать правильное место. Необходимо чтобы пруд не находится постоянно под открытым небом, это приведет к перегреву воды и в водоеме постоянно будут расти водоросли, которые быстро захватят все его пространство. Так что лучше всего располагать пруды под кроной деревьев.

Котлован под пруд лучше рыть многоуровневым, с террасами - это обеспечит разнообразие растений в воде, каждый вид будет занимать более удобный для него уровень. Но прежде чем приступать к созданию пруда, обязательно ознакомьтесь с планом местности, чтобы не наткнуться на трубы и другие коммуникации во время строительства котлована. Если вы сомневаетесь в своих силах, то возможно стоит доверить устройство водоема более опытным рукам, специализированным компаниям, которые занимаются этим на профессиональном уровне.

Но котлован это еще не все! Если просто наполнить яму в земле водой, то вы с удивлением обнаружите, что ваш пруд быстро пересохнет. Очень важно использовать гидроизоляционный слой в котловане, который будет препятствовать быстрому впитыванию воды в почву. Для него подойдет глина или специальные изоляционные материалы на основе каучука или пластика.

Элементы декора

Только после всех этих процедур можно заполнять пруд водой и начать его обустраивать. Возможно вы захотите посадить на террасах красивые водные растения, также, с помощью насосного оборудования можно реализовать небольшой водопад или фонтан. Это не только будет красиво смотреться, но и заставит воду в пруду циркулировать, что предотвратит быстрое заиливание водоема.

Очень быстро вы обнаружите что ваша работа привлекает чужое внимание. Пруд быстро приманит птиц, насекомых и мелких пресноводных, для которых ваш водоем станет самым настоящим домом.

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