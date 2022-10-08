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Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Поисковая оптимизация » Что такое белая оптимизация сайта

Что такое белая оптимизация сайта

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Опубликовал: Алексей Морозов
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ВКонтакте
Белая оптимизация сайтов: как работает, для чего заказывают. Услуги агентства в Ташкенте.

В любой нише в сети интернет много сайтов одной тематики. Это означает, что покупатель остановится на том варианте, который находится в выдаче выше конкурентов. Как добиться нужных результатов владельцу площадки? Заказывайте раскрутку в специализированном агентстве. Профессиональная seo оптимизация в Ташкенте гарантирует высокие результаты в минимальные сроки. Грамотные специалисты знают, как вывести сайт в ТОП, добиться нужных позиций и начать зарабатывать больше.

Почему именно белая оптимизация

В начале своего существования поисковики работали по простым и понятным алгоритмам, а любой ресурс можно было вывести в ТОП в том числе нечестными способами. Популярностью пользовались переспамленные тексты и массовая регистрация в каталогах, справочниках.

Сегодня поисковые системы работают по качественно иным алгоритмам. Серые и черные методы продвижения лучше не использовать в принципе – обман быстро обнаруживается, ресурс теряет позиции или попадает в бан. К белым (или естественным) относят все методы, официально разрешенные для продвижения и не нарушающие правила поисковых систем.

Суть внутренней раскрутки

Внутренняя оптимизация всегда начинается с тщательного изучения, анализа ниши. Нужно будет определить конкурентов, внимательно изучить их, понять, что нужно делать для раскрытия тематики ресурса. Для каждого направления существуют свои стратегии продвижения.

Основные мероприятия:

  • Сбор семантики, составление ядра.
  • Доработка структуры, добавление и удаление определенных пунктов в меню, страниц.
  • Формирование URL-адресов.
  • Оптимизация тегов, мета-тегов.
  • Добавление текстового контента, его грамотная оптимизация.

Цель внутреннего ранжирования – сделать площадку понятной для поисковиков. Нужно следить за работоспособностью ресурса и актуальностью контента на нем. Проверяйте навигацию сайта, ищите битые ссылки и дубли страниц, проверяйте скорость загрузки, корректность индексирования.

О внешней оптимизации

Говоря о внешнем ранжировании, мы имеем в виду работу над упоминанием бренда или сайта в сторонних источниках, с входящими ссылками, отзывами, репутацией. Для достижения поставленных целей нужен комплексный подход. Так если в сравнении с конкурентами ссылочная масса не увеличивается, делают искусственное наращивание. Обязательно нужно уделить внимание качеству, оптимизированности контента, созданию актуальных для пользователя текстов.

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