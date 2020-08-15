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Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Поисковая оптимизация » Почему SEO – это не только тексты?

Почему SEO – это не только тексты?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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ВКонтакте
SEO или поисковая оптимизация постепенно становится одной из самых востребованных услуг в области веб-разработок. Но, к сожалению, сегодня многие все еще не

SEO или поисковая оптимизация постепенно становится одной из самых востребованных услуг в области веб-разработок. Но, к сожалению, сегодня многие все еще считают, что SEO заключается только в написании текстов с ключами, а на многих фриланс-биржах исполнители обещают «продвинуть сайт в ТОП с помощью текстов». Поэтому, в этой статье мы хотим поговорить о том, как именно выполняется комплексное продвижение сайта в поисковых системах и из каких этапов состоит работа по внутренней оптимизации.

Сбор семантического ядра

Ключевые слова необходимы для того, чтобы указывать поисковым системам, какой именно контент находится на странице, а также чтобы поисковые боты во время индексации правильно определяли тематику страницы. Иными словами, они нужны для того, чтобы поисковая система понимала, на какие запросы пользователя может ответить ваш сайт или его конкретная страницы. Подробнее об этом, да и о SEO-продвижении в целом, вы сможете почитать в блоге сайта https://bonum-studio.com/

Работы над структурой сайта

Собранное семантическое ядро необходимо правильно распределить по страницам сайта. Очень часто для этого приходится вносить изменения непосредственно в структуру ресурса, перераспределяя товары и создавая новые страницы.

Создание метатегов

Метатегами называют элементы HTML-кода страницы Title и Description. Эти теги указывают на тему страницы и предоставляют поисковым системам дополнительные сведения относительно тематики и релевантности контента. Теги обязательно должны содержать основной ключ, быть понятными, уникальными и не превышать установленный лимит символов. Если метатегов нет или же они заполнены неправильно, поисковые системы могут пессимизировать страницу, иными словами, понизить ее в результатах поисковой выдачи.

Работы над микроразметкой

Микроразметка – это специальная разметка на странице, которая делает контент более понятным для поисковых систем. Если на странице правильно настроена микроразметка, то ее контент корректно отображается в поисковой выдаче по определенным запросам.

Создание текстового контента

И вот, наконец, после всех перечисленных работ, копирайтеры пишут тексты с заранее собранной и согласованной семантикой (ключами). К SEO-текстам, в отличие от статей для блога, есть целый ряд требований. Они должны быть не только уникальными, но с низким уровнем заспамленности, воды и тошноты.

Помимо всего перечисленного, на сайте также придется поработать с изображениями, внутренней перелинковкой, созданием понятных URL и другими важными моментами. Поэтому, однозначно нельзя утверждать, что SEO– это только тексты.

«Источник: bonum-studio.com»

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