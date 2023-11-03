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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Новостройки » Качественная приемка квартиры от специалистов компании «СитиПроф»

Качественная приемка квартиры от специалистов компании «СитиПроф»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
cityprof.ru
Компания «СитиПроф» оказывает профессиональную помощь при покупке жилья

Компания «СитиПроф» оказывает профессиональную помощь при покупке жилья, в том числе в нашей компетенции – приемка квартиры в новостройке. Мы возьмем на себя ответственность за полный осмотр вашей будущей недвижимости и исключим все возможные дефекты. Специалисты компании применяют в работе современное оборудование, позволяющее делать точные замеры и выявлять любые недочеты, допущенные при строительстве и отделке.

В чем заключается наша работа?

Зачастую квартиры в новостройках сдаются с браком, обнаружить который во время осмотра затруднительно. Если не заметить, не указать их сразу и согласиться подписать акт приема-передачи жилья, новый владелец в дальнейшем не сможет предъявить претензии застройщику. В результате исправлять их придется самостоятельно, а радость от приобретения недвижимости сменится заботами с решением возникших проблем.

Специалисты компании «СитиПроф» не только внимательно изучат договор купли-продажи, чтобы выявить все юридические нюансы сделки, но и проведут следующие работы:

  • Убедятся в соответствии использованных при отделке и строительстве материалов с указанными в смете.
  • Оценят систему вентиляции, качество звуко- и теплоизоляции.
  • Проверят ровность всех поверхностей.
  • Исследуют надежность и безопасность работы водопровода, системы отопления, канализации, электропроводок, розеток и выключателей.
  • Проконтролируют счетчики расхода воды и электричества.

Мы также исследуем качество укладки облицовочных материалов, включая остекление и отделку балкона или лоджии. В конце проверки наш специалист составит документ, в который внесет все выявленные недочеты с обязательным указанием срока, к которому их следует исправить. В качестве альтернативы застройщику может быть предложено снижение стоимости квартиры или выплата компенсации в пользу будущего владельца.

В чем наши преимущества

Сотрудничество с компанией «СитиПроф» – это полный анализ квартиры перед ее приобретением. Наши специалисты знают все нормативы, которым должна соответствовать недвижимость для комфортного проживания. Доверяя нам осмотр вашей потенциальной квартиры, вы получаете:

  • грамотный анализ с выявлением недочетов, незаметных для неподготовленного человека;
  • быструю обработку заявки и выезд специалиста в удобное время;
  • официальное заключение, а при необходимости – независимую экспертизу, с которой в дальнейшем можно обратиться в суд.

По статистике, более 60% недвижимости сдается с расхождением в площади по факту и в документации. Опасность для будущих жильцов представляют и повышенный электромагнитный и радиоактивный фон. Если вам предстоит приемка квартиры в новостройке без отделки или с косметическим ремонтом, эксперты сделают все необходимые замеры, чтобы вы были уверены в качестве приобретаемого жилья.

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