Компания «Бронка Девелопмент»: коммерческая и жилая недвижимость

Bronka Development строит жилые дома и коммерческие объекты, управляет недвижимостью и осваивает территории. Компания уже реализовала ряд крупных проектов, включая жилые комплексы бизнес- и элит-класса.

«Бронка Девелопмент» более 10 лет успешно работает на рынке недвижимости. Среди уже построенных компанией домов нельзя найти типовые объекты, каждый проект по-своему уникален.

Кратко о холдинге «Бронка Групп»

Компания Bronka Development – это актив «Бронка Групп». Многопрофильный холдинг развивает проекты в разных сферах бизнеса. Портфель включает в себя порт «Бронка» в Санкт-Петербурге, завод «Измерон», Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова и Единый центр документов.

Также управляющая компания владеет монобрендовыми бутиками (представляют модные дома Италии и Франции), ресторанами в Северной столице и другими проектами. Холдинг ведет эффективную инвестиционную политику и ставит амбициозные задачи, в том числе в сегменте недвижимости.

Строительство недвижимости высокого класса

Компания Bronka Development работает в нескольких направлениях:

● строительство жилой и коммерческой недвижимости;

● управление недвижимыми объектами;

● редевелопмент промышленных зон;

● служба технического заказчика;

● архитектурное проектирование и др.

Компания строго соблюдает сроки, доводя свои проекты до конца. Один из реализованных проектов – ЖК «Русский Дом» СПб, построенный в Центральном районе города.

Жилой комплекс элит-класса «Русский дом»

Впечатляющий и очень красивый проект из нескольких разновысотных зданий, объединенных в единую композицию. Комплекс включает в себя квартиры с функциональными планировками, площадью от 50 до 266 квадратных метров. Первый этаж занимают коммерческие объекты – галереи, торговые залы.

Отличная транспортная доступность

Жилой комплекс имеет удачное месторасположение, рядом с Литейным и Невским проспектами. До Летнего сада пешком всего 10 минут. Рядом находится станция метро. Недалеко от ЖК расположено большое количество интересных объектов – набережная, Марсово поле, Таврический сад и др.

Другие особенности жилого комплекса

● Интересная архитектура (неорусский стиль раннего модерна, нужно своими глазами увидеть проект, чтобы оценить его масштаб и эстетику, дом смотрится величественно и красиво).

● Подземный паркинг (поставив машину, прямо на лифте можно подняться до двери в квартиру).

● Облицовка лицевых фасадов искусственным камнем с резным декором.

● Стильная художественная подсветка.

● Натуральный мрамор в вестибюлях (пол и стены), хрустальные люстры, дерево.

В квартирах на верхних этажах есть лоджии, отсюда открываются красивые панорамные виды. Большое значение уделено безопасности – закрытая внешняя территория, видеонаблюдение, охрана.

ЖК «Русский дом» полностью оправдывает принадлежность к элит-классу, предлагая жилье высокого уровня.