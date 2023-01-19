Инвестиции в загородные коттеджи ViewGA

Недвижимость – одна из наиболее привлекательных сфер для инвестиций. При вложении в перспективный проект вы получаете хороший доход. Так что остается определиться с выбором партнера.

Компания Dewis предлагает проект инвестиций в загородные коттеджи ViewGA. Это сеть гостиничных комплексов, где люди отдыхают вдали от городской суеты. К достоинствам проекта относятся:

высокая доходность;

большие перспективы направления;

взаимодействие с надежным партнером.

Выгоды для инвесторов

Доходность от вложений зависит от суммы инвестиций и доходит до 35% годовых. Так что участие в проекте принесет хорошие деньги. Вариант с коттеджами ViewGA стоит всерьез обдумать.

Dewis имеет большой опыт в этой сфере и находится на рынке более 10 лет. Компания занимается строительством гостиничных юнитов под ключ. Это надежный партнер, взаимодействие с которым откроет перед вами новые перспективы.

Востребованность

Гостиничные загородные коттеджи пользуются спросом. Есть немало людей, которые мечтают отдохнуть, удалившись от привычной суеты. Сделать это в условиях города практически нереально.

Помощниками здесь становятся коттеджи ViewGA. Они находятся в окружении леса и позволяют побыть рядом с природой. В таких гостиницах отличная атмосфера. Отдыхающие ощущают уют и комфорт, гармонию и умиротворение.

Выбор

Для инвестиций в загородные коттеджи доступны варианты в двух локациях:

Волочаевка;

Симагино Лес.

«Волочаевка» – отель с высоким уровнем обслуживания. Он расположен в самом центре реликтового леса. В этих коттеджах реализованы идеи дизайнерского интерьера. Для постояльцев обеспечен высокий уровень комфорта.

«Симагино Лес» привлекает нахождением рядом с Симагинским озером. Это тихое и уютное местечко, где можно спокойно насладиться тишиной. Оба отеля соответствуют категории 4 звезды.

Решение

Инвестиционный проект ViewGA интересен тем, кто намерен вложить в загородную недвижимость. Коттеджи имеют выгодное расположение и способствуют полноценному отдыху.

Любые инвестиции сопряжены с определенными рисками. В данном случае имеются реальные перспективы получения хороших доходов. Так что предложение от компании Dewis способно заинтересовать людей, готовых зарабатывать на этом направлении.

Вложение в коттеджи ViewGA станет хорошим источником дохода. Это недвижимость с большим потенциалом. Примите грамотное инвестиционное решение.