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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Шива АИ: инвестиции в американскую недвижимость

Шива АИ: инвестиции в американскую недвижимость

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
О своем опыте работы на инвестиционном рынке недвижимости Америки рассказывает генеральный директор компании Shiva AI Алексей Гальцев.

Многие бы хотели иметь пассивный доход, надежный и гарантированный. Вот только куда вложить свои сбережения? Следуя аксиоме Money loves silence - Деньги любят тишину, люди обращают свой взор на США, страну экономически и политически стабильную. О своем опыте работы на инвестиционном рынке недвижимости Америки рассказывает генеральный директор компании Shiva AI Алексей Гальцев.

Недвижимость - это надежный доход

Больше всего сомнений у будущих инвесторов вызывает гарантированность возврата и доходность вложений. Довериться чужим людям не так просто, тем более, что большинство вкладчиков не живет в Штатах.

Эти сомнения относятся, в основном, к биржевым играм или ресторанному бизнесу. Акции, купленные вашим брокером, в минуту могут обесцениться. Нерадивый и некомпетентный управляющий вашего ресторана, может пустить его ко дну за месяц или два. Недвижимость же охраняется законом и никто не рискует проворачивать с ней махинации.

Ее нельзя украсть и увезти в багажнике авто, нельзя потерять как бумажник. Ее можно всегда продать, если понадобились деньги. К тому же она защищена от инфляции ежегодным приростом цены от 1 до 5 процентов, в зависимости от штата и района.

Не обязательно быть американцем

Одна из причин, которые привлекают инвестиции в американский рынок недвижимости в том, что инвестору совсем необязательно быть в США при совершении и оформлении сделки. Иностранцу даже может быть выдан под низкий - до пяти процентов годовых - ипотечный кредит на 30 лет, при условии, что он внесет от 30 до 40 % первоначального взноса. Ни гражданство, ни национальность инвестора не являются препятствием для покупки объектов недвижимости, а также отсутствие доходов в США.

На окупаемость и доходы сильно влияют и условия инвестирования в каждом из штатов. Проведенные расчеты показали, что несмотря на высокую арендную плату, в Нью-Йорке дома переоценены и очень намного, если сравнить с Флоридой. Похожие дома могут различаться по цене в этих штатах почти в три раза. Инвестиционный климат Флориды намного привлекательней и быстрей окупается.

Как защититься от мошенничества

Редкие случаи попыток нажиться на доверчивом и наивном инвесторе все же случаются. Властям это очень невыгодно. Они очень трепетно относятся к тем, кто готов вложить средства в экономику штата. Для этого есть открытые государственные базы недвижимости в каждом штате, по которым инвестор может получить реальное представление об интересующем его объекте. Или самостоятельно найти удовлетворяющую его по характеристикам недвижимость.

Мы избавляем своих клиентов от бумажной волокиты и ошибок в выборе объекта вложений. Тем более, если он еще и не владеет языком. Проводим юридическую экспертизу, определяем, правильны ли границы владений, работоспособность коммуникаций, отсутствие долгов, оставшихся от прежних владельцев.

Не держите деньги под спудом. Инфляция "съест" их за год-два. Не бойтесь вкладывать деньги в недвижимость. Доходность инвестиций и ликвидность большинства объектов недвижимости гарантия того, что вы окажетесь в прибыли.

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