Посуда из хрусталя на праздничном столе – изысканное украшение. Ее популярность не стихает даже с течением времени. Хрусталь полностью сохраняет первозданный вкус и аромат напитков.

Купить хрустальные рюмки – простой способ сделать трапезу более эстетичной. С их помощью обычное застолье в одно мгновение превращается в торжественный прием. Вечеринка по случаю дня рождения, свадебное торжество или юбилей – момент становится по-настоящему особенным.

Достоинства хрустальных рюмок

На посуду из хрусталя возлагается не только практическая, но и эстетическая функция. Рюмки узнаваемы благодаря характерным свойствам:

Потрясающий блеск и прозрачность;

Прекрасная звуко-, теплоизоляция;

Долгий срок службы при сохранении первоначального внешнего вида.

Издавна такие рюмки для коньяка, водки или ликера использовались на банкетах и приемах в высших кругах. Это своего рода красноречивый символ роскоши и достатка.

Оформление хрустальных рюмок

Распознать рюмки из хрусталя не составит труда благодаря характерному блеску и наличию алмазных граней. В особенности ярко сверкание материала проявляется в лучах света. Посуда идеальна для торжественной сервировки стола.

Купить хрустальные рюмки на сайте бренда Avdeev Crystal можно с разными вариантами декора:

Алмазные грани, резные элементы. Позолота, покрытие платиной. Рюмки-лафитники.

Встречаются и предметы утвари с фигурными ножками. Это еще один способ необычного оформления посуды.

Есть различия и в форме, объеме рюмок. Классический вариант посуды для ликеров рассчитан на небольшое количество напитка – не более 40 миллилитров. По виду предмет похож на меньших размеров винный бокал с удлиненной ножкой.

Ликерные коктейли подают в хрустальных рюмках большего объема – 80-120 миллилитров. Такая посуда имеет форму от округлой до квадратной. На сайте можно найти любые варианты по вкусу.

Для водки нужны маленькие стопки объемом в пределах 50 миллилитров. В этом случае по максимуму сохраняются вкусовые и ароматические свойства напитка. Коньяк и другой крепкий алкоголь пьют из посуды большего размера – на 100 миллилитров и более.

Хрустальные рюмки подходят для употребления крепких алкогольных напитков маленькими порциями. Утварь позволяет сполна насладиться ароматом и вкусом напитка.

Посуда из хрусталя превратит употребление напитков в торжественную церемонию. Прозрачность и блеск хрусталя подчеркивают красоту напитка и создают атмосферу праздника.