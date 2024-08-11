Недвижимость в Дубае – выбираем район

Дубай – город, который открывает двери в мир комфорта, роскоши и бесконечных возможностей для бизнеса. Комфортная городская среда, экзотическая природа и лояльное отношение к иностранным инвестором делают страну одним из самых выгодных направлений для инвестиций или иммиграции. Агентство F&C Properties поможет вам купить недвижимость в Дубае на максимально выгодных условиях. Гарантируем безопасность сделки и быстрое оформление покупки, работаем в удаленном формате.

Лучшие районы Дубая

В Дубае создана благоприятная среда для жизни и работы, сегодня это один из самых безопасных городов мира с низким уровнем преступности, где перед законом равны абсолютно все. Город считается космополитичным и мультикультурным, здесь есть самые разнообразные развлечения и множество возможностей для бизнеса, что делает его идеальным местом для проживания и работы. Осталось только выбрать свой идеальный район. А их здесь очень много, и с каждым годом их количество только увеличивается.

Рассмотрим самые выгодные локации для жизни:

Downtown. Центральный район, расположен на севере города. Включает как жилую, так и коммерческую недвижимость. В шаговой доступности знаменитый Оперный театр, фантастические фонтаны, небоскреб Бурдж Халифа, и самый большой торговый центр в мире. Активно застраивается, считается одним из самых выгодных в плане инвестиций. Из Downtown можно быстро добраться практически в любую точку страны.

Dubai Marina. Престижный район с удобным расположением, который гордо именуется жемчужиной Дубая. Он построен вокруг искусственного морского канала, длиной 3,5 км, и соединен с морем. Рядом потрясающий пляж JBR Beach, школы, сады, вся необходимая социальная инфраструктура. Место для тех, кто любит жить в гуще городской суеты и одновременно рядом с морем.

Palm Jumeirah. Уникальный, амбициозный проект, которому нет равных в мире. Это рукотворный остров, напоминающий пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг, где построены или еще строятся лучшие виллы, коттеджи, таунхаусы и апартаменты в Дубай. Здесь созданы все условия для роскошной жизни.

Dubai Creek Harbour. Район не имеет прямого выхода к морю, зато близко расположен к ключевым деловым центрам города, плюс есть все необходимое для жизни и отдыха. Рядом супермаркеты, детские площадки, парки, теннисные корты, бассейны, спа-салоны и многое другое. Здесь строятся жилые комплексы премиального сегмента.

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