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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 09 » BI в торговле: задачи и решения

BI в торговле: задачи и решения

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Достоверная и качественная информация в наши дни имеет особую ценность, и сфера торговли в этом плане не является исключением.

Достоверная и качественная информация в наши дни имеет особую ценность, и сфера торговли в этом плане не является исключением. Такие данные можно получать с помощью стандартных инструментов бизнес-аналитики (BI), поэтому на текущий момент она становится самой востребованной областью цифровизации. Она позволяет быстро просчитывать верные решения в любых масштабах. Сегодня, когда наблюдается разрушение логистических цепочек, разрыв партнерских связей, рост цент на поставки, только при условии качественного анализа компании могут удержаться на плаву и даже покорить новые вершины бизнеса.

Для чего торговые компании используют бизнес-аналитику

BI-инструменты позволяют находить эффективные решения, делая менеджмент более результативным. С помощью инструментов, представленных на сайте https://datafinder.ru/solutions/ekspert-bi-planirovanie-planirovanie-prodazh-i-operaciy-sop, можно управлять рисками, оптимизировать бизнес-процессы, решать повседневные управленческие задачи. В сфере торговли бизнес-аналитика позволяет:

  • Анализировать продажи.
  • Осуществлять работу с клиентской базой (анализировать, оценивать, прорабатывать лояльность клиентов).
  • Контролировать результативность работы отдела маркетинга.
  • Проводить анализ финансов.
  • Мониторить конкурентов.
  • Прорабатывать ассортимент товаров. Так, увеличения среднего чека можно достичь, скорректировав товарную выкладку или более тщательно проработав закупки в товарных группах.
  • Изучать рынок как в целом, так и в отдельных его сегментах, например, в рамках микрорайонов.
  • Повышать эффективность HR.
  • Управлять рисками.

Внедрение BI способно дать неожиданные результаты в процессе анализа потребительского поведения, позволяя увидеть и принять во внимание меняющиеся предпочтения покупателей. С точки зрения закупок, система позволит организациям выявить самых надежных поставщиков.

По всем перечисленным выше направлениям BI-инструменты будут осуществлять сбор, сортировку, группировку и анализ различных данных, предоставляя пользователям визуализированные, удобные для просмотра результаты. При этом вся отчетность собирается автоматически и регулярно обновляется (периодичность ее обновления задается в настройках).

Информация, которую собирают и обрабатывают BI-системы, является чрезвычайно полезной для бизнеса. Эффективность таких инструментов становится сразу же заметным в финансовых отчетах – операционные расходы компании снижаются, как минимум, на двадцать процентов и примерно на столько же возрастает прибыль.

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