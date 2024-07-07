BI в торговле: задачи и решения

Достоверная и качественная информация в наши дни имеет особую ценность, и сфера торговли в этом плане не является исключением. Такие данные можно получать с помощью стандартных инструментов бизнес-аналитики (BI), поэтому на текущий момент она становится самой востребованной областью цифровизации. Она позволяет быстро просчитывать верные решения в любых масштабах. Сегодня, когда наблюдается разрушение логистических цепочек, разрыв партнерских связей, рост цент на поставки, только при условии качественного анализа компании могут удержаться на плаву и даже покорить новые вершины бизнеса.

Для чего торговые компании используют бизнес-аналитику

BI-инструменты позволяют находить эффективные решения, делая менеджмент более результативным. С помощью инструментов, представленных на сайте https://datafinder.ru/solutions/ekspert-bi-planirovanie-planirovanie-prodazh-i-operaciy-sop, можно управлять рисками, оптимизировать бизнес-процессы, решать повседневные управленческие задачи. В сфере торговли бизнес-аналитика позволяет:

Анализировать продажи.

Осуществлять работу с клиентской базой (анализировать, оценивать, прорабатывать лояльность клиентов).

Контролировать результативность работы отдела маркетинга.

Проводить анализ финансов.

Мониторить конкурентов.

Прорабатывать ассортимент товаров. Так, увеличения среднего чека можно достичь, скорректировав товарную выкладку или более тщательно проработав закупки в товарных группах.

Изучать рынок как в целом, так и в отдельных его сегментах, например, в рамках микрорайонов.

Повышать эффективность HR.

Управлять рисками.

Внедрение BI способно дать неожиданные результаты в процессе анализа потребительского поведения, позволяя увидеть и принять во внимание меняющиеся предпочтения покупателей. С точки зрения закупок, система позволит организациям выявить самых надежных поставщиков.

По всем перечисленным выше направлениям BI-инструменты будут осуществлять сбор, сортировку, группировку и анализ различных данных, предоставляя пользователям визуализированные, удобные для просмотра результаты. При этом вся отчетность собирается автоматически и регулярно обновляется (периодичность ее обновления задается в настройках).

Информация, которую собирают и обрабатывают BI-системы, является чрезвычайно полезной для бизнеса. Эффективность таких инструментов становится сразу же заметным в финансовых отчетах – операционные расходы компании снижаются, как минимум, на двадцать процентов и примерно на столько же возрастает прибыль.