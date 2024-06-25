Нарциссическое расстройство личности и как с ним бороться

Нужно ли бояться нарциссизма, является ли это болезнью, как и кто ее лечит? Сегодня термин «нарциссизм» звучит практически отовсюду. Даже о людях, которые отличаются уверенностью в себе, часто говорят, как о таких, которым присуще это расстройство. Но что скрывается за ним?

В современной психологии нарциссическое расстройство личности подразумевает состояние, при котором человек имеет сильно преувеличенное мнение о себе, для него характерна самовлюбленность, стремление выделиться на фоне остальных и постоянное желание манипулировать, контролировать окружающих. Вся жизнь такого человека сводится к тому, что мир должен строиться вокруг его «я».

Качества, которые присущи при нарциссическом расстройстве личности

Если ми говорим о расстройстве как диагнозе, то при нарциссизме должны быть присущи такие качества у отдельно взятого человека на постоянной основе, как:

тщеславность. Не важно как и где, главное – выглядеть хорошо в глазах окружающих, быть героем, человеком, который во всем разбирается, тем, чье превосходство признается обществом. К тому же такие люди необоснованно преувеличивают собственную значимость;

постоянная игра на публику, манипулирование, умение влиять на других людей, уверенность в собственной уникальности и желание доказать это окружающим;

искренняя вера в свою особенность. Такой человек будет требовать от мира соответствующего отношения к себе. Его постоянно нужно хвалить, признавать заслуги и в обязательном порядке подчиняться его желаниям;

уверенность в том, что человек может влиять на других людей и являться авторитетом в их глазах;

постоянные фантазии относительно немыслимых достижений и власти, искренняя уверенность в собственной неотразимости, красоте, уникальности.

Не менее часто встречаются при таком расстройстве и перфекционизм, нежелание показаться окружающим неведомым в каких-либо вопросах. В то же время такие люди в душе испытывают постоянную пустоту и одиночество.

Чтобы поставить диагноз нарциссическое расстройство личности, у человека должно быть как минимум несколько явно выраженных черт, которые описаны выше. При таком диагнозе люди редко выражают эмпатию, чаще проявляется эгоизм, зависть, злоба, высокомерие, надменность.

Как лечить нарциссическое расстройство?

При таком расстройстве основной метод лечения – это комплексная коррекция психотерапией. Не существует какого-либо медикаментозного лечения, если говорить о нарциссизме в чистом его проявлении. Путь терапии не быстрый, ведь на начальных этапах больному очень трудно принять все, что связано с его неидеальностью. Впрочем, уже само обращение к специалисту заставляют такого человека признать свою неидеальность, что больно ранит его.

Консультация психолога поможет человеку понемногу принять разные стороны своей личности, осознать, что идеализация себя и обесценивание окружающих – неправильный способ взаимодействия с обществом. К тому же такая терапия учит контролировать свою агрессию по отношению к окружающим, адекватно реагировать на их успехи.