Как относиться к астрологии?

ента новостей

15:07
Штраф за курение и молодежная политика – основные темы заседания парламента
14:55
В Петербурге мужчина задушил жену и совершил попытку суицида
13:42
Ленобласть модернизирует «Культурную среду»
13:38
Сторонники «Единой России» в Петербурге проводят серию товарищеских матчей по мини-футболу
13:04
4 марта закрывается на капитальный ремонт станция метро Ладожская
13:00
Стартовал набор команд для участия в чемпионате «‎Молодёжь Решает»
12:58
Бывший главный бухгалтер учреждения осуждена за присвоение более 1,3 млн рублей
12:52
Выставка «Безымянная материя»
12:50
«Не надо ему на Донбасс, у нас там ни маникюра, ни педикюра!» Пригожин высмеял отдыхающего в Сочи Столярова
11:12
Выставка «Где-то рай»
10:38
В Ленобласти тушили иномарку на трассе
10:20
Паралимпийцы помогают раненым
10:16
В Кронштадте проверяют информацию об изнасиловании 17-летней девушки
10:08
В Красногвардейском районе нашли у помойки зарезанного мигранта
09:44
Кто взорвал ясно, но их никак не найдут…
09:35
В 2023 году количество взломов баз данных может вырасти на 20%
09:32
В Ленобласти в ДТП погиб водитель иномарки и его 3-х летний сын
09:24
На КАД в ДТП двое погибли и пострадал ребенок
09:18
Спрос на дорогое жилье упал
21:25
Умер Глеб Павловский
18:59
Во Фрунзенском районе планируется построить спортивный комплекс с бассейном
18:55
Комиссия поддержала инициативу о введении административной ответственности за ненадлежащий выгул собак
16:50
В Ленобласти создается единая танция скорой медицинской помощи
16:24
В Ленобласть прибыла новая группа детей из ЛНР на реабилитацию
15:04
В Петербурге за неоднократное пьяное вождение водителя отправили в колонию строгого режима
14:49
В общественном пространстве «СреДА!» состоялся показ фильма «Совьетичи»
14:36
В Ленобласти подвели итоги голосования за благоустройство
14:28
В Петербурге пьяный мужчина разбил банкомат в «О’Кее»
14:26
В Мариинском дворце наградили представителей бизнеса, участвующих в сборе помощи военнослужащим
14:25
Бегаешь и справки собираешь: добровольцы рассказали о сложностях при получении статуса ветерана боевых действий
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Как относиться к астрологии?

Как относиться к астрологии?

0
29
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
Яндекс
Астрология – это учение, согласно которому земля и жизнь человека находится под влияние небесных тел

Астрология – это учение, согласно которому земля и жизнь человека находится под влияние небесных тел. Проще говоря, миром правят звезды. Одни согласны с астрологами, другие – нет, причем категорически. Третьи и вовсе относятся ко всему скептически.

Это зависит от мировоззрения человека. У одних в центре мироздания находятся звезды, у других – Бог, у третьих – человек. В результате люди отдают предпочтение астрологии, религии или вере в самих себя.

Вера в звезды

Если верить в то, что звезды оказывают влияние на нашу жизнь, обращение к астрологии становится логичным следствием такого мировоззрения. Человек считает, что его жизнь зависит от луны, Юпитера или Сатурна, от звезд или других небесных светил.

Такая убежденность приводит к увлечению гороскопами и прочими вещами. Человек ищет помощи от специалистов, которые имеют большой опыт в этой сфере. Список астрологов можно найти на сайте https://astro-expert.pro/.


Люди, которые не верят в звезды, обращаться к их помощи не будут. Однако увлеченные астрологией имеют на этот счет другую точку зрения.

Вера в Бога

Человек с религиозным мировосприятием относится к астрологии отрицательно. Например, в христианстве это считается грехом. Поэтому верующие люди предпочитают не связываться с гороскопами, картами Таро и прочими явлениями подобного рода.

Согласно христианству, астрология относится к оккультизму. Вера во влияние небесных тел на жизнь человека считается суеверием.  Такая точна зрения характерна для всех ветвей христианства – православия, католичества и протестантизма.

В иудаизме и исламе тоже негативно относятся к астрологии. Так что для религиозного человека увлечение гороскопами и всем, что связано с верой в звезды, считается неприемлемым. 

Вера в себя

В Бога верят не все. При этом люди, которые не относят себя к религиозным, вовсе не обязательно будут связываться с астрологией. Есть те, кто предпочитает надеяться на себя.

Они выбирают прагматизм и веру в себя. Такой человек не хочет жить под влиянием звезд, но связывать себя с религией тоже не желает. В эту группу также входят скептики. Они вообще ни во что не верят. 

Выбор

Отношение к астрологии – это личное дело каждого. Все сводится к тому, как вы относитесь к жизни. Именно мировосприятие определяет выбор отдельно взятого человека.

Для одного астрология покажется путем, по которому нужно следовать. Другой же посчитает это учение ложным. Третьему будет все равно, поскольку он больше сконцентрирован на себе и более земных вещах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-05-2015, 08:31
Открытие фестиваля «Звезды белых ночей»
11-03-2020, 10:31
Премьера мультимедийного песочного шоу с оркестром — «Песок и звезды»
9-12-2012, 01:00
в Ледовом двореце состоится концерт «Звезды Дорожного радио»
4-08-2015, 00:38
Фестиваль «Звезды белых ночей» в Северной столице завершился операми Чайковского
17-05-2019, 09:49
Концерт звезды мирового джаза Габриэль Гудман
26-10-2022, 16:28
Выставка «Хроника падения одной звезды»

Происшествия на дорогах

0
77
Сегодня, 09:32
В Ленобласти в ДТП погиб водитель иномарки и его 3-х летний сын
0
81
Сегодня, 09:24
На КАД в ДТП двое погибли и пострадал ребенок
0
174
26-02-2023, 22:01
На ЗСД в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка иномарки
0
231
26-02-2023, 12:42
В Колпино мужчина на "Ладе" насмерть сбил 51-летнюю женщину
Наверх