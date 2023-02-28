Как относиться к астрологии?

Астрология – это учение, согласно которому земля и жизнь человека находится под влияние небесных тел. Проще говоря, миром правят звезды. Одни согласны с астрологами, другие – нет, причем категорически. Третьи и вовсе относятся ко всему скептически.

Это зависит от мировоззрения человека. У одних в центре мироздания находятся звезды, у других – Бог, у третьих – человек. В результате люди отдают предпочтение астрологии, религии или вере в самих себя.

Вера в звезды

Если верить в то, что звезды оказывают влияние на нашу жизнь, обращение к астрологии становится логичным следствием такого мировоззрения. Человек считает, что его жизнь зависит от луны, Юпитера или Сатурна, от звезд или других небесных светил.

Такая убежденность приводит к увлечению гороскопами и прочими вещами. Человек ищет помощи от специалистов, которые имеют большой опыт в этой сфере. Список астрологов можно найти на сайте https://astro-expert.pro/.





Люди, которые не верят в звезды, обращаться к их помощи не будут. Однако увлеченные астрологией имеют на этот счет другую точку зрения.

Вера в Бога

Человек с религиозным мировосприятием относится к астрологии отрицательно. Например, в христианстве это считается грехом. Поэтому верующие люди предпочитают не связываться с гороскопами, картами Таро и прочими явлениями подобного рода.

Согласно христианству, астрология относится к оккультизму. Вера во влияние небесных тел на жизнь человека считается суеверием. Такая точна зрения характерна для всех ветвей христианства – православия, католичества и протестантизма.

В иудаизме и исламе тоже негативно относятся к астрологии. Так что для религиозного человека увлечение гороскопами и всем, что связано с верой в звезды, считается неприемлемым.

Вера в себя

В Бога верят не все. При этом люди, которые не относят себя к религиозным, вовсе не обязательно будут связываться с астрологией. Есть те, кто предпочитает надеяться на себя.

Они выбирают прагматизм и веру в себя. Такой человек не хочет жить под влиянием звезд, но связывать себя с религией тоже не желает. В эту группу также входят скептики. Они вообще ни во что не верят.

Выбор

Отношение к астрологии – это личное дело каждого. Все сводится к тому, как вы относитесь к жизни. Именно мировосприятие определяет выбор отдельно взятого человека.

Для одного астрология покажется путем, по которому нужно следовать. Другой же посчитает это учение ложным. Третьему будет все равно, поскольку он больше сконцентрирован на себе и более земных вещах.