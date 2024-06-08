Порядок получения сертификата ТР ТС

Получить сертификат ТР ТС имеет право резидент страны, входящей в ЕАЭС. Это документ, гарантирующий безопасность товаров и их соответствие действующим нормативным стандартам, утвержденным комиссией Таможенного союза. В технических регламентах ТС определен порядок получения сертификата для каждого вида (категории) продукции.

Схемы сертификации

Схемы сертификации, разработанные комиссией ТС, действуют в отношении:

серии продукции;

партии продукции;

единичного изделия.

Отдельные схемы составляются для выпуска типовых образцов, сложной продукции и для тех видов готовых изделий, в отношении которых нельзя провести испытания.

Что представляет собой сертификат

Сертификат ТС представляет собой типовой бланк, заполненный на русском языке и оформленный по определенным правилам. На бланке в установленном порядке заполняются сведения о центре сертификации, заявителе, изготовителе продукции. В тексте не должно быть сокращения слов. Допускается использование латиницы в составе информации о производителе и о самих товарах (марка, модель, название партии).

Оборотная сторона документа может быть заполнена на языках стран, входящих в Таможенный союз. К сертификату могут прилагаться дополнительные документы: приложения, содержащие подробные сведения о продукции и товарах (условия и сроки хранения, особенности эксплуатации, коды ВЭД и другая информация).

Каждый лист приложения подписывается руководящим сотрудником центра и экспертом, отвечающим за проведение испытаний. Подлинность подписей подтверждается печатью органа сертификации.

Помощь в получении сертификата

Получение сертификата представляет огромную важность для компаний-производителей, планирующих принимать участие в государственных тендерах или поставлять продукцию за рубеж. Все партии товаров тщательно проверяются на предмет соответствия требованиям технического регламента. Проверяется полнота и правильность оформления документации.

Компании, обратившиеся в ООО «Платформа» для прохождения сертификации, получают действенную и оперативную помощь. Заявителям может потребоваться разработка технических условий, корректировка производственного процесса и регламентирующей документации. Все перечисленные задачи оперативно решают наши специалисты. Вы получите сертификат для ТС максимально быстро, без лишних временных и финансовых затрат. Для начала сотрудничества позвоните нам или оставьте заявку на сайте.