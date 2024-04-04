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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 06 » Почему ребенок мерзнет, от чего у детей холодные руки и ноги

Почему ребенок мерзнет, от чего у детей холодные руки и ноги

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Многие родители сталкиваются с тем, что их дети жалуются на холод в руках и ногах, даже когда в комнате тепло.

Почему у детей начинают мерзнуть руки и ноги

Многие родители сталкиваются с тем, что их дети жалуются на холод в руках и ногах, даже когда в комнате тепло. Это может вызывать беспокойство у взрослых, поскольку часто ассоциируется с недостаточной заботой о здоровье ребенка. Давайте разберемся в причинах этого явления.

Терморегуляция

Детский организм отличается от взрослого, его система терморегуляции не так хорошо адаптирована к быстрым изменениям температуры окружающей среды. У новорожденных и малышей до года процесс терморегуляции особенно несовершенен из-за незрелости соответствующих центров головного мозга и меньшего количества подкожного жира, который служит своеобразным изолятором.

Уровень активности

Двигательная активность напрямую влияет на кровоснабжение и выработку тепла. Когда ребенок много двигается, его кровообращение ускоряется, что способствует распределению тепла по всему телу. Если же дитя долго находится в состоянии покоя или играет сидя, это может привести к охлаждению конечностей.

Циркуляция крови

У детей сосуды еще достаточно узкие, и сердце работает на более высоких оборотах по сравнению со взрослыми. В холодное время года или при переохлаждении кровеносные сосуды сужаются для сохранения тепла в центральной части тела, что может привести к временному уменьшению кровотока в конечностях и как следствие — к ощущению холода.

Лихорадка

Иронично, но лихорадка может быть одной из причин холодных конечностей. При повышении температуры тела организм пытается её снизить за счет расширения сосудов на периферии для отдачи лишнего тепла. Однако, если это происходит недостаточно эффективно или происходит обратный процесс — спазм периферических сосудов, то ребенок может ощущать холод в руках и ногах.

Другие причины

Существует также множество других факторов, которые могут вызывать ощущение холода в конечностях у детей: гормональные изменения в подростковом возрасте; несбалансированное питание; недостаток физической активности; стресс; плохая экология или сквозняки в помещении.

Что делать если у ребенка холодные конечности

Если вы заметили, что пальчики вашего малыша часто бывают холодными, не стоит паниковать. В первую очередь проанализируйте его одежду — возможно, нужно добавить ещё один слой или использовать более тёплые материалы. Обратите внимание на его активность: достаточно ли он двигается? Может быть стоит чаще предлагать ребенку активные игры или зарядку.

Если проблема сохраняется и вызывает беспокойство — можно вызвать педиатра на дом для консультации, обратитесь в клинику для полного обследования состояния здоровья вашего ребенка. Возможно потребуется корректировка рациона или прием определенных добавок (как например железосодержащих препаратов при анемии).

Важно поддерживать комфортную для жизни температуру в помещении и избегать сквозняков. Также можно использовать легкий массаж конечностей для стимуляции кровотока.

Заботливое отношение и своевременное обращение за медицинской помощью помогут вашему ребенку чувствовать себя комфортно и сохранять радость движения без лишних ограничений.

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