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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 04 » Что такое «умная химчистка» Чистотроник

Что такое «умная химчистка» Чистотроник

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
chistotronik.ru
Умная химчистка Чистотроник из Санкт-Петербурга - это новое слово в области химической чистки и городского сервиса

Умная химчистка Чистотроник из Санкт-Петербурга - это новое слово в области химической чистки и городского сервиса. Дело в том, что теперь не нужно стоять в очередях в химчистку, вещи можно сдать рядом с домом или местом работы, не потратив на это лишнего времени и средств.

Как можно сдать вещи

На сегодняшний день это можно сделать тремя способами: положив вещи в специальный ящик – мы называем их Чистотронами, воспользоваться пунктами приема наших партнеров или заказать курьерскую службу. Для того, чтобы вам было удобнее найти ближайший пункт, вы можете ввести район города, название улицы или ближайшую станцию метро на странице «Карта химчисток Чистотроник» (https://chistotronik.ru/karta-chistotronov). Мы все время расширяем географию присутствия, открываем новые точки приема.

Сдать вещи в Чистотрон очень просто: нужно найти его на карте при помощи поиска на сайте. В любое время суток, без выходных дней вы можете принести их в чистку. При этом наши цены на услуги химчистки ниже средних по городу. На табло нажимаете кнопку «Сдать вещи» и получаете мешок с пломбой, после этого пакуете вещи в него и оставляете в Чистотроне. Когда технолог осмотрит изделие и оценит его состояние, сам придет сообщение со стоимостью чистки. По готовности чистые вещи можно забрать в том же чистотроне.

Преимущества умной химчистки Чистотроник

  • Удобство: сдать вещи в умную химчистку Чистотроник можно как в специализированные ящики или пункты приема, так и вызвав курьера домой.
  • Экономичность: цены на чистку ниже, чем у большинства конкурентов. Регулярно проводятся сезонные акции и скидки.
  • Высокая эффективность: специальные химические средства, которые мы используем, позволяют быстро и полностью удалить даже самые сложные загрязнения.
  • Безопасность: мы используем средства для чистки, которые не содержат агрессивных химических веществ, поэтому они безопасны для использования на различных поверхностях, включая текстиль, ковры и другие изделия.
  • Экологичность: составы, которые использует Чистотроник, не содержат вредных для окружающей среды веществ и не загрязняют воду и почву.

Чистотроник – это современный уровень сервиса, который позволяет добиваться отличных результатов в удалении пятен, запахов и загрязнений. Множество пунктов приема, расположенных во всех районах Санкт-Петербурга делает услуги химчистки еще удобнее, а демократичные цены - доступнее. Умная химчистка – это совокупность опыта специалистов, использования профессионального оборудования и составов, а также современных идей и технологий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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