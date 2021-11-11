Как с выгодой избавиться от старой техники?

Многие люди просто выбрасывают старую технику, хотя можно было бы немного заработать и избавиться от нее с пользой. К тому же крупногабаритную технику нельзя просто взять и выбросить в мусорку, из-за чего приходится отвозить её на специальную площадку. Некоторые вещи нельзя просто взять и выбросить, так как в них могут содержатся опасные вещества. Для такой техники есть особые условия для утилизации. Скупка техники СПб дорого скупает различную бытовую технику, а так же предлагает услуги по срочному вывозу техники из офисов и квартир.

Рассмотрим подробнее, как можно избавиться от старой техники с пользой.

1. Продажа техники на досках объявлений является одним из самых популярных способов избавления от старой техники. При этом некоторые вещи выставляются даром, но большинство вещей можно продать, так что у владельца получится ещё и заработать. Например, старый смартфон может стать первым телефоном для ребёнка. Многие люди не могут позволить себе дорогостоящую новую технику, из-за чего приобретают подержанную, которая также может долгие годы радовать своего владельца. Поэтому лучше разместить объявление на «Авито», так как, возможно, кого-то заинтересует данная вещь. Если в течение нескольких недель желающие купить себе технику не объявятся, то можно снизить цену.

2. Если продать старую технику не удается, то можно отдать её даром. Например, написать об этом в объявлении на специализированном сайте. Также можно поискать в интернете компании, которые занимаются скупкой различной техники, например, холодильников, телевизоров, компьютеров и так далее. Это удобно тем, что такая компания сама заберёт старый холодильник или стиральную машину, поэтому не придётся нанимать грузчиков или самому таскать тяжести, чтобы её выкинуть. Но следует учитывать, что встречаются неадекватные люди, которые требуют ещё и бесплатно доставить им вещь, даже если старая техника дается даром. Лучше установить символическую цену, чтобы подобные люди не откликались на предложение. Кому-то может понадобиться старая техника на работе или даче, но денег на покупку может быть жалко, из-за чего люди хотят купить подержанную вещь, чтобы не тратить много денег.

3. В интернете можно найти информацию о компаниях, которые принимают старую технику. Подобные организации есть в крупных городах, так что можно попробовать отвезти старую технику на утилизацию туда.

4. Также существуют фирмы, которые забирают старую технику на запчасти. Например, в старых компьютерах могут содержаться драгоценные металлы, которые интересуют таких скупщиков. Поэтому они сами приезжают и забирают вещи за определённую плату, чтобы позже пустить её на запчасти. Можно самому продавать технику на запчасти, если у устройства есть много полезных запчастей. Например, можно попробовать продать таким образом старый ноутбук. К тому же некоторые вещи могли повредиться, из-за чего их также придётся продавать на запчасти, а не целиком. Стоит учитывать, что после продажи у владельца могут остаться вредные компоненты, от которых нужно будет правильно и безопасно избавиться.

5. В некоторых магазинах можно принести старую технику и получить скидку на покупку новой. Если человек хочет поменять старый холодильник на новый, то он может сдать его и купить новый со скидкой. Поэтому перед тем, как выкинуть старую технику, нужно убедиться в том, что можно сдать старое устройство на утилизацию и получить за это бонусы, которые могут пригодиться в дальнейшем.