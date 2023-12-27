Что дает подсветка городских фонтанов

Подсветка фонтана является эстетически привлекательным решением, которое позволяет создать запоминающееся освещение городского пространства, привлечь к нему внимание жителей, а также украсить городской облик. Подсвеченные разными цветами струи воды превращают обычный фонтан в арт-объект, а площадь вокруг него в привлекательную локацию для проведения вечернего досуга горожан.
Способы подсветки и их реализация
Выделяют два метода подсветки. Подводную подсветку устанавливают непосредственно в фонтанной чаше. Установленные под водой осветительные приборы позволяют создавать световые эффекты, которые добавляют фонтану зрительного объема и цвета, позволяют подсветить особенности рельефа дна чаши. Наземная подсветка окрашивает струи воды в разные цвета, подсвечивает водный массив и борта конструкции. Как правило, в рамках одного проекта используют оба способа. Для каждого фонтана создается уникальная система освещения, в которой сочетаются различные методы подсветки и применяются следующие типы осветительного оборудования:
- Подсветка светодиодами - это самый популярный и эффективный способ подсветки фонтанов. Светодиоды позволяют создавать разнообразные эффекты и настроение за счет изменения яркости и возможности менять цвет.
- Осветительные приборы прожекторного типа на кронштейнах используются для направленного освещения фонтанов. Они крепятся к распределителям водных потоков.
- Прожекторы Они могут быть установлены вокруг фонтана или на опорах. Световые лучи, направленные на струи воды, создают красивую игру света.
- Плавающие светильники устанавливаются на поверхности воды фонтана. Они могут иметь различные цвета и формы и создавать красивые отражения и эффекты на водной поверхности.
Преимущества установки светодиодов
Светодиодная подсветка городских фонтанов (https://spb.fossa-electric.com/landshaftnoe-osveshhenie-uchastka/fontany) сегодня является одной из самых популярных. Вот основные преимущества светодиодных осветительных приборов для использования их при подсветке водоемов:
- Светодиодная подсветка требует меньше электроэнергии, что позволяет снизить затраты на освещение фонтанов.
- Они не требуют постоянной замены и ремонта. Это особенно важно для фонтанов, которые обычно работают круглосуточно и подвержены воздействию влаги и других агрессивных условий.
- Светодиодные светильники обладают широким спектром цветовой гаммы, что позволяет создавать различные эффекты и настроение вокруг фонтана. Они также могут быть легко запрограммированы для изменения цвета и интенсивности свечения в зависимости от времени суток или события.
LED-светильники являются эстетичным, безопасным и экономически выгодным решением для подсветки городских водоемов. Они безопасны для окружающей среды и здоровья людей, так как не содержат ртути и других веществ, позволяют создавать уникальные визуальные эффекты и не тратить на обслуживание оборудования и электроэнергию лишний бюджет.
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