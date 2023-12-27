Что дает подсветка городских фонтанов

Подсветка фонтана является эстетически привлекательным решением, которое позволяет создать запоминающееся освещение городского пространства, привлечь к нему внимание жителей, а также украсить городской облик. Подсвеченные разными цветами струи воды превращают обычный фонтан в арт-объект, а площадь вокруг него в привлекательную локацию для проведения вечернего досуга горожан.

Способы подсветки и их реализация

Выделяют два метода подсветки. Подводную подсветку устанавливают непосредственно в фонтанной чаше. Установленные под водой осветительные приборы позволяют создавать световые эффекты, которые добавляют фонтану зрительного объема и цвета, позволяют подсветить особенности рельефа дна чаши. Наземная подсветка окрашивает струи воды в разные цвета, подсвечивает водный массив и борта конструкции. Как правило, в рамках одного проекта используют оба способа. Для каждого фонтана создается уникальная система освещения, в которой сочетаются различные методы подсветки и применяются следующие типы осветительного оборудования:

Подсветка светодиодами - это самый популярный и эффективный способ подсветки фонтанов. Светодиоды позволяют создавать разнообразные эффекты и настроение за счет изменения яркости и возможности менять цвет.

Осветительные приборы прожекторного типа на кронштейнах используются для направленного освещения фонтанов. Они крепятся к распределителям водных потоков.

Прожекторы Они могут быть установлены вокруг фонтана или на опорах. Световые лучи, направленные на струи воды, создают красивую игру света.

Плавающие светильники устанавливаются на поверхности воды фонтана. Они могут иметь различные цвета и формы и создавать красивые отражения и эффекты на водной поверхности.

Преимущества установки светодиодов

Светодиодная подсветка городских фонтанов (https://spb.fossa-electric.com/landshaftnoe-osveshhenie-uchastka/fontany) сегодня является одной из самых популярных. Вот основные преимущества светодиодных осветительных приборов для использования их при подсветке водоемов:

Светодиодная подсветка требует меньше электроэнергии, что позволяет снизить затраты на освещение фонтанов.

Они не требуют постоянной замены и ремонта. Это особенно важно для фонтанов, которые обычно работают круглосуточно и подвержены воздействию влаги и других агрессивных условий.

Светодиодные светильники обладают широким спектром цветовой гаммы, что позволяет создавать различные эффекты и настроение вокруг фонтана. Они также могут быть легко запрограммированы для изменения цвета и интенсивности свечения в зависимости от времени суток или события.

LED-светильники являются эстетичным, безопасным и экономически выгодным решением для подсветки городских водоемов. Они безопасны для окружающей среды и здоровья людей, так как не содержат ртути и других веществ, позволяют создавать уникальные визуальные эффекты и не тратить на обслуживание оборудования и электроэнергию лишний бюджет.