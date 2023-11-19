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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Как создать воронку продаж с помощью сервиса Textback

Как создать воронку продаж с помощью сервиса Textback

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Правильным инструментом для привлечения клиентов является рассылка сообщений в мессенджеры, однако не всегда получается пользоваться ей грамотно.

Правильным инструментом для привлечения клиентов является рассылка сообщений в мессенджеры, однако не всегда получается пользоваться ей грамотно. По статистике, целых 80% из них оказываются в категории заблокированных и не помогают сформировать базу. С помощью сервиса Textback получится не только привлечь новых клиентов, но и разбудить «спящую базу», а также создать для себя максимально удобный функционал воронки продаж, регулярно приносящей доход.

Возможности сервиса

Функционал сервиса Textback многогранен, с его помощью можно получить рост продаж, независимо от направления бизнеса, например:

  • увеличить число участников вебинара;
  • найти новых клиентов на стартап;
  • поднять прибыль с онлайн-курсов;
  • привлекать пользователей с помощью викторины или предложений о скидках;
  • собирать участников конференции;
  • увеличить выручки с онлайн-бронирования;
  • довести до максимума доход с сезонных товаров.

Интерфейс сервиса настолько прост, что работать с ним и создавать собственные кейсы смогут даже пользователи, далекие от программирования. С помощью него можно не просто заниматься рассылкой спама, а сегментировать и увеличивать аудиторию.

Отправлять сообщения доступно не только по базе подписчиков, но и по номерам телефонов. Функционал позволяет делиться важными новостями компании и напоминаниями. Если клиент не смог до вас дозвониться, ему автоматически придет сообщение, показывающее вашу заинтересованность в потенциальной сделке.

Среди возможностей сервиса Textback:

  • Создание чат-бота в удобном визуале с простым интерфейсом и централизованным окном для приема сообщений из любых мессенджеров.
  • Интеграция с CRM, автоматизирующая отправку сообщений.
  • Оформление мини-лендингов, позволяющих «приземлить» клиента в удобный для них мессенджер.
  • Виджет подписок с выводом на любой мессенджер в один клик.
  • WhatsApp Hunter, позволяющий «ловить» более 100% клиентов с сайта.

Для наглядности в сервисе присутствует аналитика рассылок, статистика по которой будет доступна сразу же после отправки сообщений потенциальных клиентов. В ней отражаются не только динамика лидов, но и рост базы.

Интеграции

В Textback доступны соединения с сервисами, которые позволяют выводить общение с клиентами напрямую в удобный для них мессенджер. К примеру, интеграция Ватсап и Битрикс 24 дает возможность писать клиентам первыми, но при этом без риска оказаться в списке блокировке. После слияния сервисов вы можете использовать готовые шаблоны для создания автоматической воронки продаж, расширяя базу пользователей.

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