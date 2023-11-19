Как создать воронку продаж с помощью сервиса Textback

Правильным инструментом для привлечения клиентов является рассылка сообщений в мессенджеры, однако не всегда получается пользоваться ей грамотно. По статистике, целых 80% из них оказываются в категории заблокированных и не помогают сформировать базу. С помощью сервиса Textback получится не только привлечь новых клиентов, но и разбудить «спящую базу», а также создать для себя максимально удобный функционал воронки продаж, регулярно приносящей доход.
Возможности сервиса
Функционал сервиса Textback многогранен, с его помощью можно получить рост продаж, независимо от направления бизнеса, например:
- увеличить число участников вебинара;
- найти новых клиентов на стартап;
- поднять прибыль с онлайн-курсов;
- привлекать пользователей с помощью викторины или предложений о скидках;
- собирать участников конференции;
- увеличить выручки с онлайн-бронирования;
- довести до максимума доход с сезонных товаров.
Интерфейс сервиса настолько прост, что работать с ним и создавать собственные кейсы смогут даже пользователи, далекие от программирования. С помощью него можно не просто заниматься рассылкой спама, а сегментировать и увеличивать аудиторию.
Отправлять сообщения доступно не только по базе подписчиков, но и по номерам телефонов. Функционал позволяет делиться важными новостями компании и напоминаниями. Если клиент не смог до вас дозвониться, ему автоматически придет сообщение, показывающее вашу заинтересованность в потенциальной сделке.
Среди возможностей сервиса Textback:
- Создание чат-бота в удобном визуале с простым интерфейсом и централизованным окном для приема сообщений из любых мессенджеров.
- Интеграция с CRM, автоматизирующая отправку сообщений.
- Оформление мини-лендингов, позволяющих «приземлить» клиента в удобный для них мессенджер.
- Виджет подписок с выводом на любой мессенджер в один клик.
- WhatsApp Hunter, позволяющий «ловить» более 100% клиентов с сайта.
Для наглядности в сервисе присутствует аналитика рассылок, статистика по которой будет доступна сразу же после отправки сообщений потенциальных клиентов. В ней отражаются не только динамика лидов, но и рост базы.
Интеграции
В Textback доступны соединения с сервисами, которые позволяют выводить общение с клиентами напрямую в удобный для них мессенджер. К примеру, интеграция Ватсап и Битрикс 24 дает возможность писать клиентам первыми, но при этом без риска оказаться в списке блокировке. После слияния сервисов вы можете использовать готовые шаблоны для создания автоматической воронки продаж, расширяя базу пользователей.
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