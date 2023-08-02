Конструктор CVGun: резюме за 10 минут

ента новостей

22:12
На женском Кубке мира по шахматам в Баку выиграли первые партии в своих матчах россиянки Полина Шувалова, Ольга Баделько и Алина Бивол, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь довольствовалась ничьей
17:30
Николай Прохоркин снова покинул СКА: в 2019 году этот хоккеист уже прощался с петербургским клубом, отправляясь в «Лос-Анджелес Кингз»
16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
14:48
В Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню ВДВ
13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
13:27
В Тосно задержали стрелка из пневматики в бытовом конфликте
12:56
В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на острове Большой Зеленец
11:16
В Ленобласти полицейские проводят миграционный рейд
10:27
Первый концерт уникального мультимедийного проекта «Вдохновлены победами России»
10:15
В Приморском районе задержали развратника, который приставал в лифте к 5-летней девочке
10:08
Самый сильный дождь за десятилетие унес жизни 11 человек в Пекине
22:11
СШФ СПб удивила, а на Кубке мира в Баку россиянин Арсений Нестеров с большим трудом прошёл во второй тур, где его поджидает Аниш Гири
19:18
Генеральный директор «Зенита» Медведев официально не подтвердил предложение «Наполи» по трансферу Вендела
18:11
Футбольный клуб «Ленинградец» продолжит играть домашние матчи первой лиги на стадионе «Петровский»
16:42
В Петербурге задержали работницу гостиницы по подозрению в краже из номера у иностранца
13:29
В Зеленогорске состоялся спортивный фестиваль для жителей с ограничениями по здоровью
13:26
В Петербурге реконструируют Институт мозга человека
13:22
В Сестрорецке сотрудница военкомата предотвратила поджог
13:17
Во Всеволожске мужчину подозревают в домогательстве к подростку на детской площадке
13:01
В СПбГМТУ завершилась Международная летняя школа «Кораблестроение и океанотехника - 2023»
12:57
На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли один из съездов
12:53
В Петербурге в рамках дела об организации незаконной миграции проводится ряд обысков
12:50
В Ленобласти раскрыто убийство, которое совершено 11 лет назад
12:48
В Москве задержали мигранта, избившего соотечественника в Ленобласти
12:44
В Невском районе задержан владелец крупной партии зелья
11:41
В Невском районе задержаны стрелки по людям на детской площадке
00:14
Россиянки Ольга Баделько, Алина Бивол и Лея Гарифуллина преодолели первый раунд на женском Кубке мира по шахматам в Баку
22:53
Накамура, Гири, Со, Раджабов и Мамедьяров – главные фавориты мужского Кубка мира по шахматам, Гукеш и Абдусатторов – тёмные лошадки
20:46
Поддельные протоколы и отсутствие реакции: Что происходит с домами под управлением "Пулковской Усадьбы"?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Конструктор CVGun: резюме за 10 минут

Конструктор CVGun: резюме за 10 минут

0
30
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
cvgun.io
Конструктор резюме CVGun с профессиональными шаблонами поможет составить резюме всего за 10 минут. Экономьте время на поиске работы!

Поиск работы - важный этап в жизни каждого. Чтобы выделиться среди других кандидатов, нужно составить привлекательное резюме. Это первый шаг на пути к новому месту работы. Сервис CVGun.io предлагает удобный онлайн конструктор для оперативного создания резюме.

Как конструктор CVGun поможет сэкономить время

Создание резюме отнимает много сил и времени. Нужно подобрать информацию, продумать структуру, оформить документ. CVGun упрощает этот процесс:

  • готовые профессиональные шаблоны позволяют быстро создать привлекательное резюме;
  • можно составить сразу несколько вариантов для различных вакансий;
  • документы сохраняются онлайн, доступ к ним возможен в любое время.

Создание резюме в конструкторе занимает около 10-15 минут. Это в разы быстрее, чем составлять его вручную.

Как составить резюме в CVGun.io

С помощью онлайн-конструктора CVGun.io можно легко создать резюме за 10 минут:

  1. Выберите один из многочисленных шаблонов резюме в соответствии с вашей сферой деятельности.
  1. Заполните разделы резюме (опыт работы, образование, навыки и др.) своей персональной информацией.
  1. При необходимости добавьте фотографию.
  1. Отформатируйте документ: выберите шрифт, цветовую схему и прочее.
  1. Скачайте готовое резюме в формате PDF.

Встроенные подсказки в конструкторе помогут правильно заполнить каждый раздел резюме. Одно из главных преимуществ CVGun - возможность бесплатно создавать и скачивать резюме. После регистрации на сайте можно воспользоваться шаблонами, создать резюме и бесплатно скачать его в PDF.

Какие возможности предоставляет конструктор резюме

Использование CVGun дает ряд преимуществ:

  • экономия времени при составлении резюме - создание занимает около 10-15 минут;
  • возможность быстро внести правки при обновлении;
  • удобное онлайн хранение всех версий в одном месте;
  • доступ к резюме с любых устройств по ссылке;
  • профессиональные шаблоны для всех сфер деятельности.

По данным CVGun, 62% резюме, созданных в их конструкторе, проходят отбор на собеседование. Это выше среднего показателя по рынку.

Почему стоит составлять резюме именно в CVGun

Есть несколько причин выбрать для создания резюме именно сервис CVGun:

  • понятный и простой в использовании конструктор;
  • экономия времени благодаря удобному интерфейсу;
  • возможность управлять разными версиями резюме в одном месте;
  • современные и профессиональные шаблоны;
  • автоматическое форматирование документа;
  • бесплатные и платные тарифы на выбор.

Таким образом, CVGun.io – это оптимальное решение для быстрого создания качественного резюме онлайн. Конструктор позволяет сэкономить время и силы при поиске работы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-12-2020, 11:56
В «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий
8-01-2021, 09:57
Они уже ищут работу
19-03-2020, 15:20
Этапы рекрутинга персонала
13-12-2015, 20:54
Поиски работы в Уфе полезные советы
15-09-2019, 11:56
Исследование: кто ищет работу в Санкт-Петербурге
18-09-2017, 14:27
Более 2000 вакансий – в «Экспофоруме»

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
0
78
Сегодня, 13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
0
79
Сегодня, 13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
0
192
31-07-2023, 12:53
В Ленобласти на трассе "Россия" произошло смертельное ДТП
Наверх