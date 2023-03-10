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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Особенности джиг головок для рыбалки

Особенности джиг головок для рыбалки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
PxHere
Успешная рыбалка требует соблюдения множества различных нюансов.

Успешная рыбалка требует соблюдения множества различных нюансов. Рыбаку следует определиться со способом ловли, выбрать подходящее место, подготовить снасти, приманки и многое другое.

Например, следует обратить внимание на грузила и джиг головки для рыбалки. Это специальные приспособления, которые применяются при ловле рыбы на спиннинг. Такая головка может идти вместе с крючком или отдельно от него.

Разновидности

Джиг головки различаются по весу. Они могут быть до 3, 7, 21 и 42 гр. Тяжелые элементы имеют больший вес. Данный параметр учитывается при определении условий ловли. Грузила выбираются в зависимости от глубины и силы течения. Принимаются во внимание и характеристики конкретного спиннинга.

В стоячей воде и на небольшой глубине используется самое легкое грузило. При глубине 6 м требуется джиг головка весом 12-15 гр. В водоемах с глубиной до 10 м нужно грузило до 20 гр. При большей глубине – головка весом 30 гр.

Материал

Джиг головки изготавливаются из различных материалов, среди них:

  • свинец;
  • вольфрам.

Свинцовые головки пользуются большой популярностью. Такие грузила легко изготавливаются. Они очень просты в обработке. Главным достоинством этих элементов считается их низкая цена.

Рыболов вообще может изготовить такое грузило самостоятельно. Хотя оно не будет такого же качества, как в магазине, сама возможность подобного создания становится реальностью. Однако свинец довольно быстро окисляется, в результате чего появляется белый налет.

Вольфрамовые головки создаются из сплава этого элемента. Такие грузила выигрывают у свинцовых. Они компактнее, что позволяет забрасывать приманку спиннинга на большее расстояние. Еще для вольфрама характерна высокая прочность. Грузило остается неповрежденным даже при ударах. Благодаря звуковой анимации, такие головки отлично привлекают рыбу.

Где купить

Приобрести хорошие джиг головки вы сможете в магазине «Японские снасти». В каталоге представлено множество различных приспособлений. Это разборные и неразборные грузила, вольфрамовые и свинцовые головки.

Помимо этого, вы найдете немало других товаров для рыбной ловли. Это оснастки, поводки, приманки, удилища, катушки и прочее. Товары отличаются высоким качеством и приемлемой ценой.

Оформить заказ можно прямо на сайте магазина. Доставка продукции осуществляется по всей территории России и Белоруссии.

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