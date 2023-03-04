Как пользоваться уйгурско-русским словарем

Уйгурский является официальным языком СУАР – одним из районов Китая. Это язык тюркской группы. При этом он не считается родственным языку древних уйгуров. Общее число говорящих на нем людей составляет примерно 40 млн человек.
Уйгурский знаком в некоторых азиатских странах, в том числе – в Казахстане и Саудовской Аравии. На нем говорят в Турции и даже в Соединенных Штатах и Канаде. Потомки унгуров живут и в России.
Словари
Среди словарей нужно отметить работу под ред. Ш. Кибирова и Ю. Цунвазо. Словарь был выпущен в 1961 году в Алма-Ате и включал в себя 16 тыс. слов. В книгу также было включено приложение А. Кайдаронова с описанием грамматических особенностей языка.
Отдельного внимания заслуживает Уйгурский диалектный словарь Э. Р. Тенишева. Он был выпущен в 1990 году. Словарь включал в себя лексику, которая занимает промежуточный слой между диалектом и литературным языком.
Онлайн-словари
Появление интернета и развитие технологий привело к появлению множества онлайн-словарей. Современный человек не испытывает каких-либо сложностей, чтобы найти нужный словарь.
Сегодня стало возможным сделать перевод практически на любой язык. Уйгурско-русский словарь не стал здесь исключением. Достаточно воспользоваться компьютером или мобильным устройством, и вы сможете узнать значение нужно слова.
Как пользоваться
Работать с онлайн-словарем достаточно легко. Здесь необходимо использовать простой алгоритм последовательных действий. Он включает в себя следующие шаги:
- Зайдите на сайт словаря со своего компьютера, ноутбука, смартфона или планшета.
- Найдите нужное слово – для этого введите его в форме для поиска или воспользуйтесь алфавитным указателем.
- Кликните на выбранное уйгурское слово, после чего система выдаст вам вариант на русском.
- Запишите или запомните перевод этого слова.
- Чтобы посмотреть перевод другого слова, вернитесь обратно и выполните такой же алгоритм.
Другие словари
Преимущество сайта с онлайн-словарями заключается в том, что в одном месте может находиться целая библиотека. Вы можете получить информацию из многих словарей и энциклопедий. Это практично, удобно и сэкономит немало времени.
Вы будете избавлены от необходимости хранить у себя множество книг. Конечно, полностью отказываться от традиционных бумажных версий все же не стоит. Но словари в цифровом формате расширяют возможности пользователей. Благодаря таким ресурсам, появляется доступ к многочисленным книгам.