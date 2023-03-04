Как пользоваться уйгурско-русским словарем

Уйгурский является официальным языком СУАР – одним из районов Китая. Это язык тюркской группы. При этом он не считается родственным языку древних уйгуров. Общее число говорящих на нем людей составляет примерно 40 млн человек.

Уйгурский знаком в некоторых азиатских странах, в том числе – в Казахстане и Саудовской Аравии. На нем говорят в Турции и даже в Соединенных Штатах и Канаде. Потомки унгуров живут и в России.

Словари

Среди словарей нужно отметить работу под ред. Ш. Кибирова и Ю. Цунвазо. Словарь был выпущен в 1961 году в Алма-Ате и включал в себя 16 тыс. слов. В книгу также было включено приложение А. Кайдаронова с описанием грамматических особенностей языка.

Отдельного внимания заслуживает Уйгурский диалектный словарь Э. Р. Тенишева. Он был выпущен в 1990 году. Словарь включал в себя лексику, которая занимает промежуточный слой между диалектом и литературным языком.

Онлайн-словари

Появление интернета и развитие технологий привело к появлению множества онлайн-словарей. Современный человек не испытывает каких-либо сложностей, чтобы найти нужный словарь.

Сегодня стало возможным сделать перевод практически на любой язык. Уйгурско-русский словарь не стал здесь исключением. Достаточно воспользоваться компьютером или мобильным устройством, и вы сможете узнать значение нужно слова.

Как пользоваться

Работать с онлайн-словарем достаточно легко. Здесь необходимо использовать простой алгоритм последовательных действий. Он включает в себя следующие шаги:

Зайдите на сайт словаря со своего компьютера, ноутбука, смартфона или планшета. Найдите нужное слово – для этого введите его в форме для поиска или воспользуйтесь алфавитным указателем. Кликните на выбранное уйгурское слово, после чего система выдаст вам вариант на русском. Запишите или запомните перевод этого слова. Чтобы посмотреть перевод другого слова, вернитесь обратно и выполните такой же алгоритм.

Другие словари

Преимущество сайта с онлайн-словарями заключается в том, что в одном месте может находиться целая библиотека. Вы можете получить информацию из многих словарей и энциклопедий. Это практично, удобно и сэкономит немало времени.

Вы будете избавлены от необходимости хранить у себя множество книг. Конечно, полностью отказываться от традиционных бумажных версий все же не стоит. Но словари в цифровом формате расширяют возможности пользователей. Благодаря таким ресурсам, появляется доступ к многочисленным книгам.