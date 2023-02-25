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Покупка формы Юнармии через интернет-магазин

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
юнармия.рф
В настоящее время школьники в возрасте от 8 до 18 лет в нашей стране могут в рядах военно-патриотического движения Юнармия

В настоящее время школьники в возрасте от 8 до 18 лет в нашей стране могут в рядах военно-патриотического движения Юнармия ознакомиться с военным делом: юные патриоты пройдут курс молодого бойца, освоят азы огневой подготовки. Однако это еще не все. Для членов сообщества на постоянной основе будут организовываться различные состязания, как спортивного, так и интеллектуального характера, а также появится возможность отдохнуть в лучших оздоровительных лагерях РФ. Сегодня любой желающий может купить форму Юнармии в Москве здесь https://юнармия.рф/. Ассортиментный ряд представлен не только элементами гардероба, но и сувенирами и аксессуарами с логотипом организации.

Вступление в ряды военно-патриотического движения имеет следующую процедуру.

  • Принявший решение вступить в организацию, дает клятву.
  • Патриотически настроенные ребята должны быть готовы служить Родине и защищать ее интересы не только на поле боя, но и в мирное время.
  • Ведение здорового образа жизни является основным критерием при приеме в сообщество.
  • Знать, помнить и чтить память героев своей страны.
  • Нести звание юнармейца с честью и гордостью.

Из чего же состоит униформа юного патриота?

1. Поло и футболки. Изделие отшивается из натуральных тканей, преимущественно хлопка, благодаря которому футболка хорошо пропускает воздух, что максимально комфортно в жару. Могут быть как с длинным, так и с коротким рукавом.

2. Брюки и шорты. Отшиваются в основном в бежевом цвете из смесовых тканей – то есть тех, в составе которых есть синтетические волокна. Шорты и бри имеют вместительные накладные карманы.

3. Куртки. Модельный ряд представлен как демисезонными, так и зимними, утепленными моделями. Есть варианты трансформеры: у одежды отстегиваются рукава, капюшон, что позволит подстроиться под внезапное изменение погодных условий.

4. Головные уборы. Обязательным элементом обмундирования юнармейца является красный формоустойчивый берет, который отшит бесшовным способом. Для холодов можно выбрать флисовые шапки или шапки-ушанки.

5. Обувь. В зависимости от сезона можно выбрать либо замшевые перфорированные кроссовки, либо берцы, оснащенные нескользящей подошвой, что очень удобно в гололед и на скользких камнях.

Выбрать и купить комплекты или отдельные вещи вы можете в интернет-магазине «Стиль Юнармия» с доставкой по всей территории России.

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