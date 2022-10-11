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Питерец.ру » Статьи » Разное » Марат Айдагулов о перспективах развития ШОС

Марат Айдагулов о перспективах развития ШОС

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
tildacdn.com
Экономист Марат Айдагулов о перспективах развития ШОС и его значение для России

15—16 сентября в Самарканде прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества, главой которой в 2022 году является Узбекистан. В рамках саммита было подписано порядка 40 документов и был проведён ряд стран глав государств. В частности, Владимир Путин провёл серию двусторонних встреч с главами Турции, Индии, Ирана, Азербайджана, Киргизии. Президентом Российской Федерации были подняты темы зерновой сделки с Турцией, работы газопровода «Турецкий поток», строительства АЭС «Аккую», строительство газопровода «Сила Сибири – 2» в сотрудничестве с Монголией и Китаем. 

Марат Айдагулов

Марат Айдагулов
Экономист Марат Айдагулов рассказал о перспективах развития ШОС

Экономист Марат Айдагулов в своей статье «Новое международное измерение РФ» анализирует наиболее важные итоги проведённых встреч, останавливая внимание, прежде всего, на перспективе расширения организации. «К двум десяткам стран, состоящим в организации, готовы примкнуть ещё пять (Египет, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Мальдивские острова), Иран уже подписал меморандум о вступлении, а эксперты предрекают и дальнейшее расширение ШОС за счёт стран Африки и Юго-Восточной Азии» - пишет Айдагулов. 
 
Также, Марат Айдагулов обращает внимание на продолжение взаимовыгодного сотрудничества ШОС и ЕАЭС в вопросах интеграции новых платежных систем и развития транспортной связанности евразийского региона. «По 2021 года товарооборот между ЕАЭС и странами ШОС (не входящими в ЕАЭС) вырос на 31,9% относительно 2020 — до $198,6 млрд, а за первые полгода объём взаимной торговли увеличился ещё на треть» - отмечает он.
 
Марат Айдагулов уверен, что ШОС становится альтернативой для тех государств, которых не удовлетворяет подход Запада, так, организация играет ключевую роль в формировании новой картины международных отношений и нового трека мировой экономики – процесса, в самом центре которого находится и Россия.

Официальный сайт Марата Айдагулова - https://маратайдагулов.рф

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