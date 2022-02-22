Как оформить рассрочку на покупки?

Для современного российского рынка характерно разнообразие товаров для дома, работы, учебы или хобби. Пожалуй, их главным недостатком можно назвать высокую цену. Продукция брендов, использующих качественные материалы и продвинутые технологии, обходится дорогу. Покупать ее без ущерба для семейного бюджета можно, пользуясь банковскими услугами. СберБанк предоставляет клиентам возможность приобретать электронику, мебель, украшения и другие товары в рассрочку. О том, в каких магазинах ее оформляют, можно узнать тут.

Преимущества и особенности рассрочки

Рассрочка – банковская услуга, которая распространяется преимущественно на потребительские товары и услуги. При ее оформлении стоимость продукта делится на равные части в соответствии со сроком кредитования. При этом переплаты, банковской комиссии и скрытых платежей не предусмотрено. По такому алгоритму можно оформить товар на сумму от 3 000 до 300 000 руб. на срок от 3 месяцев до 3 лет.

От кредита рассрочка СберБанка отличается минимальным списком требований. Чтобы оформить ее, достаточно быть гражданином Российской Федерации 21-70 лет и иметь на руках действующую дебетовую карту. Для покупки понадобится смартфон с мобильным банком и приложением СберБанк Онлайн. При этом потенциальному заёмщику не нужно вносить предоплату и привлекать поручителей.

На какие товары действует рассрочка от СберБанка

Партнерами сервиса являются крупнейшие в России интернет-магазины. В их каталогах собран большой выбор товаров для дома, работы, учебы, хобби и т.д. Пользователи сервиса могут выбирать:

смартфоны и электронику (Технопарк, Связной, ОГО!, Samsung, Mi, Huawei и др.);

крупную и мелкую бытовую технику (Holodilniki.ru, Tefal, Polaris, Miele и др.);

ювелирные изделия (Линии любви, Sokolov, Adamas и др.);

товары для спорта и отдыха (Спортмастер, Музторг, Территория фитнеса и др.);

автотовары (СберАвто, Би-Би, Гипер Авто и др.);

мебель (Шатура, Кухни Мария, Дятьково и др.);

одежду и обувь (O’Hara, Алеф, Elena Furs и др.).

Помимо этого, сервис сотрудничает с медицинскими и образовательными центрами. Здесь можно оформить рассрочку на стоматологическое лечение и дистанционное обучение в онлайн- школах (Skillbox, Geekbrains, Нетология).

Как оформить рассрочку от СберБанка

Одно из преимуществ сервиса СберБанка – простой алгоритм оформления заказа. Чтобы купить электронику, бытовую технику или другой товар, нужно лишь:

Выбрать его в каталоге магазина-партнера. Добавить в корзину. Перейти в онлайн-форму для оформления заказа. Указать количество. Выбрать способ оплаты – «Рассрочка от СберБанка». Заполнить заявку в мобильном приложении. Отправить заявку на рассмотрение.

Каждый запрос рассматривается в течение 2 мин. После этого банк отправляет SMS-сообщение на указанный телефон. Если заявка одобрена, можно продолжить оформление заказа, если нет – повторить процедуру через несколько дней.