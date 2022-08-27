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Питерец.ру » Статьи » Разное » Как сделать себе ВНЖ в Европе

Как сделать себе ВНЖ в Европе

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
compania.com.ua
Выбираем страну для получения ВНЖ в ЕС с Болгария ми

Выбираем страну для получения ВНЖ в ЕС с Болгария ми

Подданство Евросоюза всегда казалось многим украинцам возможностью обрести принципиально новую, лучшую жизнь. Свободная, равноправная, культурная, с высокими профессиональными материальными возможностями, она продолжает манить даже сегодня. Несмотря на непростое время, отношение к этому паспорту Евросоюза практически никак не изменилось, даже несмотря на то, что активировался безвизовый режим, и принцип получения шенгена упростился в разы.

Благодаря тому, что многие государства относятся лояльно к приезду иностранных граждан, отмечают в миграционной компании Bolgaria me, многие жители Украины отправляются в ту или иную страну на ПМЖ. Главное, выбрать для себя именно то государство, которое заслуживает внимания. Подробнее читайте в отзывах на форумах и отзовиках. Отзывы клиентов по миграции подтверждают все изложенное в материале.

На какие государства ЕС стоит обратить внимание

Тот, кто желает проживать в Европе, но пока не определился, где именно, можно порекомендовать Литву и Словению, как самые гостеприимные в законодательном плане государства. Это те страны, которые отличаются средним достатком и довольно контрастным по сравнению с Украиной уровнем жизни. Несколько сложнее обстоят дела с Италией, Германией и Швецией. Считается, что здесь получить гражданство Евросоюза сложнее. Важно иметь родственные связи с резидентами или вливать многомиллионные инвестиции в экономику. И в том, и в другом случае вероятность для обычных граждан сводится к минимуму.

Покупка недвижимости – где применим подобный вариант

На первый взгляд такой метод считается самым простым, однако если рассмотреть его ближе, он довольно сложен. Греция, Болгария, Испания и Португалия открывают свои двери для новых граждан, способных вложить ту или иную сумму в покупку недвижимости. Именно в стартовой цене и кроется загвоздка в большинстве случаев, как правило, минимальная стоимость начинается от полумиллиона евро. Даже если вложить эту сумму, то гражданство Евросоюза никто взамен не даст. Это будет лишь разрешение на временное проживание, которое продляется неоднократно, и только после этого нерезидент получает подданство.

Какими советами стоит воспользоваться для того, чтобы выбрать подходящую страну для переезда

Рекомендации в данном случае могут быть сравнительно простыми. В первую очередь, нужно отправиться в привлекательное государство в качестве туриста. Это позволит познакомиться со страной, воспользовавшись туристической визой. Ни в коем случае не нужно ориентироваться только на блоги в интернете или отзывы знакомых. Объективное мнение о быте и культуре той или иной страны можно составить лишь по собственному мнению.

Важно также изучить конкретные сведения. Наличие вида на жительство в Евросоюзе в любом случае сформирует привычку к другим системам налогообложения, коммуникации и здравоохранения.

Особенности быта и востребованность профессии тоже имеют значение. Даже если у соискателя гражданства имеется высшее образование, в отдельных сферах ему придётся переквалифицироваться или пройти дополнительное обучение. Важно помнить также о расценках на вещи, продукты, проезд и другие тонкости.

Знание языка имеет значение. Зачастую оказывается, что английский не настолько универсальный, как хотелось бы. Так, например, во Франции, Италии, Испании те, кто не владеет местными диалектами, очень долго остаются чужаками.

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