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Питерец.ру » Статьи » Разное » Как выбрать графический планшет

Как выбрать графический планшет

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
express-novosti.ru
Графический интерактивный планшет или дигитайзер обычно покупают художники, архитекторы или дизайнеры,

Графический интерактивный планшет или дигитайзер обычно покупают художники, архитекторы или дизайнеры, потому что это устройство позволяет работать с графикой. Но обычные пользователи также могут приобрести этот девайс, так как он обладает многими другими возможностями, которые будут полезны не только профессионалам в графическом деле.
Перед покупкой дигитайзера нужно изучить особенности каждой модели, чтобы в процессе использования не столкнуться с разнообразными проблемами. Поэтому стоит обратить внимание на основные характеристики дигитайзера прежде чем его покупать.

Характеристики

• Рабочая область планшета – место, где происходит вся основная работа над изображением. Для наиболее тщательной работы над деталями пользователи обычно приобретают крупный девайс.
• Стилус или перо. Важно заметить при покупке твердость наконечника, как и в покупке с карандашами для живописи и черчения. Твердый наконечник больше подходит для более четких контуров, а мягкий – для штриховки и тушевки. Также важное значение имеет чувствительность пера – от него зависит реалистичность рисунка и прорисованных линий.
• Разрешение – от него зависит качество проделанной работы на рабочей зоне.
• Скорость отклика – то есть это количество точек на секунду. Для обычных пользователей или новичков живописного мастерства подойдет отклик до 150 точек, а уже профессионалы своего дела и мастера – от 200.
• Возможность подключения. Не бывает графических планшетов без функции стороннего подключения, только разные девайсы имеют различные способы – USB, Wi-Fi или Bluetooth. Данный выбор зависит от самого покупателя, с каким подключением ему предпочтительней работать.

Выбор графического планшета: пошаговая инструкция

1. Перед походом в магазин стоит задать себе вопросы:
• для каких целей нужно приобрести данное устройство?
• какой уровень у покупателя – профессионал или любитель?
• важна ли мобильность устройства или графический планшет будет иметь свое место на рабочем столе?
2. Следующим шагом будет изучение всех характеристик, которые описаны выше, а также других технических характеристик.
3. Изучить в интернете списки лучших графических планшетов, которые представляют читателю различные модели и их описание. Изучив данные списки, пользователь может выбрать для себя, какой девайс ему может подойти. Но обязательно нужно опираться на второй вопрос в 1 шаге.
4. С полученными знаниями и с твердой уверенностью в покупке заказать через интернет-магазин или купить в обычном магазине выбранный по характеристике графический планшет, основываясь также на более доступную цену.

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