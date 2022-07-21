Как выбрать графический планшет

Графический интерактивный планшет или дигитайзер обычно покупают художники, архитекторы или дизайнеры, потому что это устройство позволяет работать с графикой. Но обычные пользователи также могут приобрести этот девайс, так как он обладает многими другими возможностями, которые будут полезны не только профессионалам в графическом деле.

Перед покупкой дигитайзера нужно изучить особенности каждой модели, чтобы в процессе использования не столкнуться с разнообразными проблемами. Поэтому стоит обратить внимание на основные характеристики дигитайзера прежде чем его покупать.

Характеристики

• Рабочая область планшета – место, где происходит вся основная работа над изображением. Для наиболее тщательной работы над деталями пользователи обычно приобретают крупный девайс.

• Стилус или перо. Важно заметить при покупке твердость наконечника, как и в покупке с карандашами для живописи и черчения. Твердый наконечник больше подходит для более четких контуров, а мягкий – для штриховки и тушевки. Также важное значение имеет чувствительность пера – от него зависит реалистичность рисунка и прорисованных линий.

• Разрешение – от него зависит качество проделанной работы на рабочей зоне.

• Скорость отклика – то есть это количество точек на секунду. Для обычных пользователей или новичков живописного мастерства подойдет отклик до 150 точек, а уже профессионалы своего дела и мастера – от 200.

• Возможность подключения. Не бывает графических планшетов без функции стороннего подключения, только разные девайсы имеют различные способы – USB, Wi-Fi или Bluetooth. Данный выбор зависит от самого покупателя, с каким подключением ему предпочтительней работать.

Выбор графического планшета: пошаговая инструкция

1. Перед походом в магазин стоит задать себе вопросы:

• для каких целей нужно приобрести данное устройство?

• какой уровень у покупателя – профессионал или любитель?

• важна ли мобильность устройства или графический планшет будет иметь свое место на рабочем столе?

2. Следующим шагом будет изучение всех характеристик, которые описаны выше, а также других технических характеристик.

3. Изучить в интернете списки лучших графических планшетов, которые представляют читателю различные модели и их описание. Изучив данные списки, пользователь может выбрать для себя, какой девайс ему может подойти. Но обязательно нужно опираться на второй вопрос в 1 шаге.

4. С полученными знаниями и с твердой уверенностью в покупке заказать через интернет-магазин или купить в обычном магазине выбранный по характеристике графический планшет, основываясь также на более доступную цену.