Juvederm: гель для коррекции глубоких морщин

ента новостей

10:02
В Калининском районе 15-летний подросток выпал с общего балкона 14 этажа
09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»
09:32
Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»
09:23
В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек
22:35
Непомнящий, Свидлер и Есипенко вничью завершили классическую часть своих матчей на шахматном Кубке мира в Баку, а Каруана, Сарана, Беркеш, Эригайси, Видит и Гранделиус – уже в 1/8 финала
22:10
Россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова синхронно пробились в 1/4 финала Кубка мира по шахматам в Баку, а чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
19:46
На съезде с КАД произошло смертельное ДТП
16:12
Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»
16:06
В Петербурге открылся Китайский визовый центр
15:59
В Петербурге открыли памятник Петру Ольденбургскому
15:57
В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение
15:26
В Мариинском дворце состоялся круглый стол «Гомельщина вчера, сегодня, завтра»
14:40
Иван Сергеев стал автором единственного забитого мяча в кубковом матче «Крылья Советов» – «Зенит»
14:18
В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников таможни, подозреваемых в получении взятки
13:59
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
13:55
В ДТП на трассе «Скандинавия» один человек погиб и двое пострадали
13:51
В Ленобласти задержали стрелявшего в воздух в ходе конфликта в садоводстве
13:49
В Петербурге пожилой мужчина угрожал травматическим оружием сотруднику ремонтной организации
13:47
В Кировском районе задержали стрелка из «травмата»
11:07
В Петербурге задержали уличного рекламиста наркомагазинов
10:39
В Невском районе трехлетний мальчик выпал из окна
09:52
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит на предвыборном мероприятии
09:30
В центре Петербурга в коммунальной квартире обнаружены два трупа
00:30
На женском Кубке мира по шахматам началась 1/8 финала: чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь и россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова завершили первые партии своих матчей вничью
19:59
Магнус Карлсен проиграл немцу Каймеру чёрными в первой партии матча 1/16 финала Кубка мира в Баку, россияне Непомнящий, Свидлер и Есипенко сегодня свели свои поединки вничью
18:17
Связующий волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Валентин Стрильчук переходит на должность тренера-селекционера
16:15
В Ленобласти водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовым «Вольво»
16:01
На внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП
15:55
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста на трассе «Санкт-Петербург-Псков»
14:51
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве в прошлом году
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Косметика » Juvederm: гель для коррекции глубоких морщин

Juvederm: гель для коррекции глубоких морщин

0
25
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
imageban.ru
Гели Juvederm позволяют устранить глубокие морщины. Расскажем о преимуществах всей линейки этих средств.

Juvederm представляет собой линейку дермальных филлеров, широко применяемых в современной косметологии. Главная цель этих филлеров — коррекция недостатков кожи и восстановление её естественного объёма и упругости. Они безопасны и выгодны по стоимости. Специалисты рекомендуют купить Juvederm нескольких видов, чтобы комплексно ухаживать за лицом для лучшего результата.

Лицензирование

Гель получил одобрение от FDA, престижной медицинской организации США, что говорит о высокой эффективности и безопасности его использования. Средство успешно себя зарекомендовало среди тех, кто уже успел его опробовать.

Разновидности геля

Средство представлено в нескольких вариантах, каждый из которых имеет свои особенности:

  • Ультра 3: позволяет моделировать контуры лица. С помощью этого средства устраняют последствия морщин глубокого типа.
  • Ультра 4: благодаря своей вязкости применяется для у коррекции очень глубоких морщин. Позволяет скорректировать форму и увеличить объем губ.
  • Hydrate: главная цель — гидратация кожи и устранение её сухости.
  • Volume: специализируется на придании объема областям лица, таким как щеки.
  • Ультра Смайл: разработан специально для контурной пластики губ.
  • Volite: нового поколения препарат для восстановления водного баланса кожи и устранения её дряблости.

Благодаря входящему в состав лидокаину процедуры с использованием Juvederm практически безболезненны. Эффект от коррекции заметен практически сразу и длится достаточно долго — от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от области введения и типа препарата.

Процесс инъекций и последствия

Процедура введения геля длится не более 30 минут. В течение нескольких дней после инъекции могут наблюдаться незначительные покраснение, отечность и болезненность кожи. Но все эти проявления проходят быстро, и особых мер для их устранения не требуется.

Аспекты безопасности здоровья

Несмотря на высокий профиль безопасности Juvederm, существует ряд рекомендаций и противопоказаний. Средство не следует использовать у людей с аллергией на лидокаин. Препарат нельзя вводить самостоятельно. Важно применять его только вместе с врачом-косметологом. Важно учитывать взаимодействие с другими медикаментами и уведомить врача о применяемых препаратах.

Заключение

Juvederm — это инновационный продукт в области косметологии, обладающий рядом преимуществ и позволяющий добиться заметного и долгосрочного эффекта в коррекции кожи. Выбирая Juvederm, клиенты инвестируют в качество, безопасность и надежность. Можно заказать сразу несколько средств, чтобы комплексно бороться с появившимися морщинами.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-01-2015, 21:17
Гиалуроновая кислота – ключ от красоты вашей кожи
5-06-2023, 15:04
Откройте новый мир с лазерной коррекцией зрения
9-11-2022, 15:38
Эстетическая медицина
20-05-2021, 18:12
Особенности работы с мезонитями
21-06-2022, 09:01
Инъекционная косметология: новые возможности для преображения
28-08-2015, 15:44
Диспорт. Коррекция мимических морщин

Происшествия на дорогах

0
33
Сегодня, 09:23
В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек
0
98
Вчера, 19:46
На съезде с КАД произошло смертельное ДТП
0
100
Вчера, 13:59
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
0
105
Вчера, 13:55
В ДТП на трассе «Скандинавия» один человек погиб и двое пострадали
Наверх