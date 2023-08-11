Juvederm: гель для коррекции глубоких морщин

Juvederm представляет собой линейку дермальных филлеров, широко применяемых в современной косметологии. Главная цель этих филлеров — коррекция недостатков кожи и восстановление её естественного объёма и упругости. Они безопасны и выгодны по стоимости. Специалисты рекомендуют купить Juvederm нескольких видов, чтобы комплексно ухаживать за лицом для лучшего результата.

Лицензирование

Гель получил одобрение от FDA, престижной медицинской организации США, что говорит о высокой эффективности и безопасности его использования. Средство успешно себя зарекомендовало среди тех, кто уже успел его опробовать.

Разновидности геля

Средство представлено в нескольких вариантах, каждый из которых имеет свои особенности:

Ультра 3: позволяет моделировать контуры лица. С помощью этого средства устраняют последствия морщин глубокого типа.

Ультра 4: благодаря своей вязкости применяется для у коррекции очень глубоких морщин. Позволяет скорректировать форму и увеличить объем губ.

Hydrate: главная цель — гидратация кожи и устранение её сухости.

Volume: специализируется на придании объема областям лица, таким как щеки.

Ультра Смайл: разработан специально для контурной пластики губ.

Volite: нового поколения препарат для восстановления водного баланса кожи и устранения её дряблости.

Благодаря входящему в состав лидокаину процедуры с использованием Juvederm практически безболезненны. Эффект от коррекции заметен практически сразу и длится достаточно долго — от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от области введения и типа препарата.

Процесс инъекций и последствия

Процедура введения геля длится не более 30 минут. В течение нескольких дней после инъекции могут наблюдаться незначительные покраснение, отечность и болезненность кожи. Но все эти проявления проходят быстро, и особых мер для их устранения не требуется.

Аспекты безопасности здоровья

Несмотря на высокий профиль безопасности Juvederm, существует ряд рекомендаций и противопоказаний. Средство не следует использовать у людей с аллергией на лидокаин. Препарат нельзя вводить самостоятельно. Важно применять его только вместе с врачом-косметологом. Важно учитывать взаимодействие с другими медикаментами и уведомить врача о применяемых препаратах.

Заключение

Juvederm — это инновационный продукт в области косметологии, обладающий рядом преимуществ и позволяющий добиться заметного и долгосрочного эффекта в коррекции кожи. Выбирая Juvederm, клиенты инвестируют в качество, безопасность и надежность. Можно заказать сразу несколько средств, чтобы комплексно бороться с появившимися морщинами.