Популярные модели мужских рюкзаков

Мужские рюкзаки эволюционировали далеко за пределы своего утилитарного происхождения, став незаменимыми аксессуарами, сочетающими стиль, функциональность и долговечность. При наличии множества дизайнов, функций и материалов выбор правильного рюкзака может оказаться непростой задачей. Сегодня Мужские рюкзаки представлены в огромном разнообразии.

North Face Recon

Рюкзак North Face Recon является неизменным фаворитом среди любителей активного отдыха, городских жителей и студентов. Известный своей прочной конструкцией и эргономичным дизайном, этот рюкзак оснащен множеством отделений и карманов для организованного хранения предметов первой необходимости. В комплект входит мягкий чехол для ноутбука, карманы на флисовой подкладке для солнцезащитных очков или электроники, а также внешние банджи-шнуры для крепления дополнительного снаряжения. Благодаря мягким плечевым ремням и задней панели из дышащей сетки рюкзак Recon обеспечивает комфорт и поддержку при длительном ношении.

Herschel Supply Co. Little America

Отличается неподвластным времени стилем и практичностью, что делает его популярным выбором для городских жителей и путешественников. Вдохновленный альпинистскими рюкзаками, он имеет фирменный верх с клапаном и застежкой на шнурок в сочетании с магнитными застежками для легкого доступа. Просторное основное отделение вмещает ноутбуки диагональю до 15 дюймов, а мягкий рукав на флисовой подкладке защищает электронные устройства. Дополнительные функции включают передний карман на потайной молнии и фигурные плечевые ремни для удобной переноски.

Patagonia Arbor

Классический рюкзак Patagonia Arbor сочетает в себе экологичный дизайн и прочные характеристики, что делает его фаворитом среди любителей приключений, заботящихся об окружающей среде. На что обратить внимание:

Изготовленный из переработанной полиэфирной ткани с водоотталкивающим покрытием, он обеспечивает долговечность и экологичность для приключений на свежем воздухе или ежедневных поездок на работу.

В основном отделении имеется мягкий чехол для ноутбука и достаточно места для книг, одежды или снаряжения.

Внешние защелки и ромашковые цепочки обеспечивают возможность крепления дополнительного снаряжения или аксессуаров. Рюкзак Arbor Classic с мягкими плечевыми ремнями и сетчатой задней панелью обеспечивает комфорт и поддержку в дороге.

Основное отделение включает в себя мягкий рукав для резервуаров с водой или ноутбуков, а передние и боковые сетчатые карманы обеспечивают легкий доступ к бутылкам с водой или закускам. Вентилируемая задняя панель и регулируемые плечевые ремни обеспечивают комфорт и воздухопроницаемость при длительном ношении.