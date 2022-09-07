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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Женские рюкзаки Guess: стиль и функциональность

Женские рюкзаки Guess: стиль и функциональность

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
stockmann.ru
Этот аксессуар – не только модный, но и практичный. Вместительная модель, состоящая из основного отделения и боковых карманов

Этот аксессуар – не только модный, но и практичный. Вместительная модель, состоящая из основного отделения и боковых карманов, станет надёжным спутником в путешествиях. А также – незаменимым спутником в повседневной жизни, ведь в него помещается всё необходимое! Выбирая рюкзак гесс вы можете быть уверены, в том, что он будет дополнять ваш стиль.

Оригинальные аксессуары

Создавая рюкзаки, дизайнеры компании стремятся создать для своих покупателей нечто большее, чем просто удобную и практичную вещь. Они стараются сделать их не только функциональными, но и стильными. И их старания полностью вознаграждаются – рюкзаки Guess быстро становятся популярными и узнаваемыми.

  • Сегодняшний ассортимент этой компании состоит из множества моделей, отличающихся между собой в зависимости от предназначения и формы. Это могут быть спортивные рюкзаки или городские модели.
  • Также они отличаются своим материалом, из которого изготовлены. В основном это натуральная кожа.
  • Она отлично переносит любую погоду, не боится влаги и грязи. Кроме того, она прочная и износоустойчивая.
  • Однако существуют и варианты из искусственной кожи. Это может быть кожзаменитель или ткань.

Guess – это американский бренд, который уже на протяжении многих десятилетий производит одежду и аксессуары. В коллекции Guess представлены самые популярные модели рюкзаков, среди которых каждый сможет найти для себя модель по душе.

Это и является главным критерием при выборе рюкзака. В его конструкции применяются лёгкие, но прочные материалы, что позволяет использовать его для любых целей. А продуманная до мелочей эргономика и вместительность рюкзака гарантируют комфорт в использовании.

Женские рюкзаки

Рюкзаки отличаются функциональностью, так как созданы в первую очередь для молодых людей, которые ценят в себе не только красоту, но и практичность. Вот и в этой модели дизайнеры постарались сделать акцент на необычном цвете и внешнем виде. Яркий, глубокий синий цвет, который на первый взгляд может показаться непрактичным, в действительности является весьма практичным и универсальным. Он хорошо сочетается с любыми цветами и оттенками, поэтому рюкзак отлично подходит для работы, учебы, прогулок и даже путешествий.

На рюкзаке можно увидеть логотип Guess, выполненный в виде объемных букв. Он напоминает о том, что компания была основана в Америке, и поэтому ее продукция должна быть качественной, удобной и надежной.

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