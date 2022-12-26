Продажа швейной фурнитуры оптом

Швейное производство требует использования множества приспособлений. Они применяются во время пошива и ремонта одежды. Так что швейная фурнитура играет большую роль.
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Особенности
Швейная фурнитура бывает разной. Есть несколько различных классификаций. Обычно фурнитуру делят на основную, функциональную и декоративную. Фурнитура первого типа необходима именно для шитья. Это различные иголки, а также элементы швейных машинок.
Функциональные элементы нужны для ношения одежды, чтобы придать ей законченный вид. К таким изделиям относятся пуговицы, молнии, застежки, кнопки и прочее. Эти элементы помогают носить сшитую или отремонтированную вещь. Благодаря такой фурнитуре, повышается функциональность одежды.
К декоративным элементам относятся различные ленты, бусины и другое. Они применяются в качестве украшения и не несут какой-либо функциональности. Такая фурнитура тоже актуальна, поскольку позволяет органично дополнить образ.
Материал
Швейная фурнитура изготавливается из следующих материалов:
- пластик;
- металл;
- текстиль.
Пластиковые изделия широко применяются в швейном деле. Они выигрывают невысокой ценой. Из пластика изготавливают замки, пуговицы. Металлические элементы могут использоваться в течение длительного времени. Однако такая фурнитура подойдет не для всех видов одежды.
Некоторые компоненты изготавливаются из текстиля. Когда-то практически вся фурнитура создавалась из этого материала. Потом на смену текстильным элементам пришли другие изделия.
Преимущества 1 ПФК
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