Продажа швейной фурнитуры оптом

Швейное производство требует использования множества приспособлений. Они применяются во время пошива и ремонта одежды. Так что швейная фурнитура играет большую роль.

Первая Фурнитурная Компания (1 ПФК) предлагает качественную продукцию. На сайте https://spb.pfkr.ru/catalog/ вы найдете множество различных изделий. Это бегунки, ленты, манжеты, молнии и многое другое.

Особенности

Швейная фурнитура бывает разной. Есть несколько различных классификаций. Обычно фурнитуру делят на основную, функциональную и декоративную. Фурнитура первого типа необходима именно для шитья. Это различные иголки, а также элементы швейных машинок.

Функциональные элементы нужны для ношения одежды, чтобы придать ей законченный вид. К таким изделиям относятся пуговицы, молнии, застежки, кнопки и прочее. Эти элементы помогают носить сшитую или отремонтированную вещь. Благодаря такой фурнитуре, повышается функциональность одежды.

К декоративным элементам относятся различные ленты, бусины и другое. Они применяются в качестве украшения и не несут какой-либо функциональности. Такая фурнитура тоже актуальна, поскольку позволяет органично дополнить образ.

Материал



Швейная фурнитура изготавливается из следующих материалов:

пластик;

металл;

текстиль.

Пластиковые изделия широко применяются в швейном деле. Они выигрывают невысокой ценой. Из пластика изготавливают замки, пуговицы. Металлические элементы могут использоваться в течение длительного времени. Однако такая фурнитура подойдет не для всех видов одежды.

Некоторые компоненты изготавливаются из текстиля. Когда-то практически вся фурнитура создавалась из этого материала. Потом на смену текстильным элементам пришли другие изделия.

Преимущества 1 ПФК

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широкий ассортимент продукции;

большой опыт работы;

широкая география поставок;

индивидуальный подход к клиентам;

демократичные цены.

Вам предлагается более 10 тыс. различных наименований. Причем этот ассортимент постоянно увеличивается. Склады компании находятся в Москве, Турции и Китае, что серьезно расширяет имеющиеся возможности.

В 1 ПФК работают специалисты с большим опытом. С каждым клиентом взаимодействует личный менеджер. Компания предлагает выгодные условия для заказа швейной фурнитуры. Вы приобретаете качественный товар по невысоким для современного рынка ценам.