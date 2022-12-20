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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Производство листовых лотков

Производство листовых лотков

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
north-aurora.ru
Прокладка кабелей – мероприятие, требующее использования различных приспособлений.

Прокладка кабелей – мероприятие, требующее использования различных приспособлений. Для защиты линии от повреждений применяются листовые лотки. Они становятся актуальны во время монтажа и эксплуатации кабельной сети.

Завод «Северная Аврора» занимается изготовлением таких лотков в Петербурге. Каждый может приобрести данную продукцию. Предприятие предлагает широкий ассортимент таких изделий.

Особенности и преимущества

Лотки данного типа изготавливаются из листового металла. В роли защитного состава используется цинк или полимеры. Кабельные лотки используются для прокладки внешних или внутренних сетей.

Благодаря своей конструкции, эти компоненты защищают сеть от различных повреждений, а также от негативного воздействия пыли и влаги. Еще лоток обеспечивает визуальную составляющую. Прокладка кабеля не портит красоту интерьера и экстерьера.

Для листовых лотков характерны следующие преимущества:

  • универсальность;
  • прочность и надежность;
  • практичность.

Это простое, но достаточно эффективное решение, которое может использоваться на различных объектах. Лоток позволяет проложить большое количество кабеля. Причем это делается максимально аккуратно.

Наличие переходных элементов делает возможным прокладку различной конфигурации. Это переходы, углы, подъемы, отводы и прочие секции. Выбор конкретных изделий зависит от особенностей проекта и специфики объекта.

Кабельные лотки могут быть перфорированными или глухими. Конструкции перфорированного типа имеют меньший вес и улучшенный теплообмен. Глухие лотки выигрывают своими защитными свойствами.

Выбор производителя

Завод «Северная Аврора» имеет следующие преимущества:

  • высокое качество продукции;
  • соответствие стандартам;
  • большие объемы производства.

Производитель изготавливает по-настоящему качественную продукцию. Это достигается благодаря грамотному подходу и профессионализму. При создании лотков применяются современные технологии и качественные материалы.

Производство всех изделий осуществляется согласно стандартам ГОСТ. Компания выполняет заказы разного уровня, в том числе – большие объемы. Это становится возможным за счет имеющихся производственных мощностей.

Вам нужна достойная продукция на выгодных условиях? Лотки листовые, цена и качество которых устроит современного потребителя, можно купить в компании «Северная Аврора».

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