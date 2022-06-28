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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Как выбрать стиральную машину

Как выбрать стиральную машину

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
beko.ru
Ручная стирка уже давно воспринимается как нечто экзотическое.

Ручная стирка уже давно воспринимается как нечто экзотическое. Современный человек не желает тратить лишнее время на решение таких задач, потому охотно пользуется бытовой техникой.

Стиральная машина присутствует практически в каждом доме. Однако со временем она выходит из строя, и возникает необходимость покупать новую технику. Вопрос в том, какую именно выбрать?

Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

  • тип загрузки;
  • вместимость;
  • габариты;
  • функциональные возможности;
  • наличие защиты;
  • стоимость.

Загрузка и вместимость

Большинство стиральных машин выполняются с фронтальной загрузкой. Они очень практичны и удобны, обладают широким функционалом. Верхнюю часть техники можно использовать в качестве полки. Машины с вертикальной загрузкой получили меньшее распространение.

Обязательно учитывайте количество белья, которое можно поместить внутрь устройства. Если для одного человека достаточно небольшого объема, то для семьи из 5-6 человек потребуется машина, вмещающая до 9 кг вещей.

Габариты

Важно, чтобы бытовая техника подходила вам по размерам и хорошо вписывалась в помещение. Обязательно продумайте, где именно будете устанавливать стиралку. В этом деле нужно все точно рассчитать.

Возможности

Оцените функциональные возможности конкретной модели. Отдельного внимания заслуживают следующие нюансы:

  • класс стирки;
  • имеющиеся опции;
  • важные характеристики.

Предположим, для вас принципиально, чтобы машинка была с функцией сушки. Этот момент будет одним из определяющих при выборе.

Защита

В некоторых моделях присутствует специальная защита от протечек и скачков напряжения. Наличие таких систем избавит вас от многих проблем. Например, в случае протечки прекратится подача воды. Ну а в ситуации с резким повышением напряжения электронный блок этой техники не выйдет из строя.

Стоимость 

Приобретать машину дорогих марок нет смысла, поскольку в этом случае вы переплачиваете за бренд. Оптимальным решением станет выгодное соотношение цены и качества.

Такому критерию соответствует стиралка Beko. Бытовая техника этого производителя пользуется огромной популярностью. В официальном интернет-магазине Beko представлено множество моделей стиральных машин. Эта продукция отличается достойным качеством и выгодной стоимостью. Среди имеющегося ассортимента вы сможете найти бытовую технику, которая вам больше подходит.

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