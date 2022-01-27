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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » АО «KARBONAT» — ведущий производитель извести в Узбекистане

АО «KARBONAT» — ведущий производитель извести в Узбекистане

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Первое, что заслуживает внимания в партнерстве с компанией, — это качество ее продукции. Строительство производственного предприятия в районе Кутерминского

Известь — материал, востребованный в разных отраслях деятельности. Ее используют в цветной и черной металлургии, химической промышленности, строительстве. Компания АО «KARBONAT» уже несколько десятилетий специализируется на производстве этого материала, поставляя известь крупнейшим представителям этих отраслей в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран.

Молотая, комовая и гидратная известь в Ташкенте, изготовленная производителем АО «KARBONAT», пользуется высоким спросом на рынке ряда стран СНГ и ближнего зарубежья. Заказчики отдают предпочтение продукции по разным причинам, среди которых отменное качество и выгодные для партнеров условия продажи. Подробную информацию о преимуществах продукции и возможностях, открытых перед покупателями извести от этого производителя, вы найдете в нашей статье.

3 причины покупать в АО «KARBONAT»

гидратная известь в Ташкенте

Первое, что заслуживает внимания в партнерстве с компанией, — это качество ее продукции. Строительство производственного предприятия в районе Кутерминского месторождения (Джизакская область) началось еще в 80-х годах прошлого столетия. За такой солидный отрезок времени организаторам удалось достичь безупречного качества извести. На сегодняшний день содержание не погасившихся зерен составляет не более 2%. При этом продукт обладает 92,5-процентной активностью. Контроль качества извести осуществляет собственная лаборатория компании, и проверки проводятся круглосуточно.

Вторая причина выбора заказчиков — стоимость извести. Доступные конкурентоспособные цены являются результатом грамотно организованного производственного процесса. Предприятие, как уже отмечалось, находится в непосредственной близости от месторождения сырья. Это позволяет снизить до минимума транспортные расходы. Кроме того, логистический отдел АО «KARBONAT» обеспечивает минимальные затраты на доставку извести в пределах Узбекистана и в другие страны. Именно организация доставки является третьей причиной заинтересованности клиентов в продукции компании. Товар поставляется в полувагонах, а хорошо организованная складская программа позволяет отгружать до шести вагонов извести в день.

Если вас заинтересовало сотрудничество с компанией или вы имеете какие-либо вопросы к ее представителям, воспользуйтесь приведенными ниже контактами.

  • Телефоны: +99871 2300747, +99898 3081313
  • E-mail: [email protected]
  • Сайт: https://karbonat.uz
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