Страховочные стропы-амортизаторы для промышленного альпинизма

В качестве амортизатора рывка применяется также петля из эластичного шнура с грузом, прикрепленная к концу стропа. Если же используется одноплечевой строп, то при работе в горизонтальном направлении он должен иметь возможность разматываться, и при этом страховочные веревки должны быть закреплены на опоре. Стропы должны быть выполнены из стального каната или цепи. При работе на высоте, как правило, применяется страховочная привязь. Она представляет собой конструкцию, состоящую из пояса, грудной и набедренной лямок, а также наплечных и ножных петель. На сайте https://guru-pro.su/categories/strakhovochnye-stropy-amortizatory можно заказать стропы с амортизаторами.

Для чего нужны стропы с амортизаторами?

Стропы с амортизатором могут использоваться в качестве страховочных привязей при выполнении работ на высоте. В этот момент сила трения, возникающая между стропом и телом человека, является основным фактором безопасности.

В отличие от страховочной привязи стропы с амортизаторами не требуют от человека использования специальных навыков для их быстрого извлечения из аварийного положения. Функции строп с амортизаторами:

снижение силы рывка;

быстрое освобождение в случае обрыва.

Стропы с амортизатором не рекомендуется использовать для подъема людей. При подъеме груза строп должен располагаться как можно ближе к его центру тяжести. Лучше всего поднимать груз, держа за одну из его сторон. В случае если вес груза невелик, его можно поднимать, держа рукой за противоположную сторону. Если же это невозможно, строп необходимо переложить в центр тяжести груза.

На что обратить внимание

Строп должен быть сделан из плотной ткани, с двумя или более петлями для рук. В случае, если строп используется для удержания, он должен иметь петли для ног. При использовании стропа для удерживания, петля должна быть привязана к стропу.

Петля должна быть расположена на уровне плеч, чтобы обеспечить возможность использования стропа при падении в положении лёжа. По возможности, строп должен иметь петлю для карабина, которая не будет мешать при удержании. Спасательные стропы являются очень гибкими, что позволяет им свободно проходить в отверстия и петли, которые находятся на теле человека. Кроме того, они имеют специальную защитную оболочку в виде мягкого материала, которая защищает тело человека от возможного удара.

В зависимости от особенностей конструкции, стропы делятся на следующие типы, каждый из которых имеет свои особенности и характеристики.