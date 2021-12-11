Строительство коттеджей под ключ

Перед началом возведения следует определиться с назначением коттеджа. Возможно, он будет использоваться в качестве дачи, а может быть, и в качестве дома для постоянного проживания. Средняя площадь такого жилья составляет 150 кв. метров. При строительстве особое внимание уделяется оформлению фасада, а также планировке помещений.

Особенности строительства коттеджей

В настоящее время возведением коттеджей занимается большое количество компаний, которые имеют высококвалифицированных рабочих и всё необходимое оборудование, в том числе электрические тали, краны и различные транспортные средства. Если вы ищете подходящую компанию, которая выполнит строительство коттеджа под ключ, то рекомендуется посетить сайт https://kotedgstroy.ru.

Люди строят дома на загородных участках по массе причин, одной из которых является желание провести время на свежем воздухе и среди деревьев. Кроме того, в последние годы был упрощён процесс оформления документов на загородное жилье, что сделало его ещё более популярным.

Перед строительством следует изучить тип почвы, особенности рельефа, ведь от этого будет зависеть местоположение будущей постройки. Особую роль отводят специалисты ещё и климатическим условиям, которые оказывают влияние на расположение помещений в коттедже. Планировка должна зависеть также от размеров семьи.

Фундамент коттеджа

Важнейшей составной частью любого сооружения является фундамент. При его создании, как правило, применяется специальное оборудование, в том числе и лебедка электрическая. Понятно, что коттедж представляет собой довольно массивную конструкцию, поэтому и основание должно отличаться высокой прочностью. Чаще всего используется ленточный фундамент, причём он может быть монолитным либо состоять из отдельных железобетонных блоков.

Стены, как правило, возводят из кирпича. Чтобы снизить вес конструкции, используют пенобетонные блоки, которые затем просто закрываются облицовочным кирпичом. Может дополнительно использоваться утеплитель, что поможет сделать условия проживания в доме максимально комфортными в любое время года.

Другим важным элементом коттеджа является его крыша. Она должна быть не только надёжной, но ещё и красивой. Если решено сделать чердачное помещение жилым, то придётся крышу утеплить. Особой популярностью среди кровельных материалов в наши дни пользуется металлическая черепица, отличающаяся отличными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, для её крепления не требуются какие-то особые знания, а помочь поднять листы на крышу могут лебедки ручные. Материал крепится к обрешётке саморезами.