Главные тонкости организации грузоперевозок из Европы от профессионалов

В компании «Орлан» работают только профессиональные менеджеры, за плечами которых – внушительный опыт в данном направлении деятельности. Они помогут определиться с конкретным видом транспорта, который будет полностью удовлетворять все запросы и желания, если груз требуется перевезти из Европы. Также предварительно можно рассчитать стоимость транспортировки и определить крайние сроки доставки.

В основе работы данной компании лежит долгосрочный опыт международных грузоперевозок с умением составления оптимальных маршрутов в комплексе обеспечивается своевременная доставка любой продукции в нужную точку.

Несколько причин обратиться в «Орлан»

Выбирая данную компанию для доставки грузов из Европы, можно получить массу плюсов. К их числу относятся:

Автоперевозки из Европы в любую точку страны. Грамотно выстроенные логистические решения обеспечивают надёжную и оперативную доставку грузов, в том числе, генеральных и сборных.

Возможность сопровождения на любом из этапов, начиная от тщательной проверки рисков на стадии вывоза товара из ЕС и заканчивая составлением необходимой документации и таможенным оформлением. При необходимости всегда можно нанести требуемую маркировку и дополнительно заказать разрешительную документацию.

Индивидуальный подход, который практикует каждый специалист компании «Орлан» ко всем, без исключения, заказчикам услуги. Последние получают развёрнутые консультации обо всех вариантах оформления и возможностях доставки.

Прозрачные расценки. Стоимость услуг можно узнать ещё перед заключением договора.

Как работают профессионалы, если требуется таможенное оформление

На данном аспекте грузоперевозок из стран Европы, как на одном из самых важных, стоит акцентировать особое внимание. Речь идёт о целом перечне процедур, которые невозможно выполнить, не имея опыта и профессиональных знаний. В частности, все риски проверяются ещё на стадии запросов. Перед отправкой груза его детально проверяют с целью идентифицировать любые потенциальные риски. Обязательно проводятся консультации по логистике и оформлению, в рамках которых анализу подвергаются все потребности заказчика услуги, которому в дальнейшем предоставляются конкретные рекомендации по возможности оптимального оформления груза и дальнейшей его доставки.

Таможенное оформление грузов из Европы от профессионалов подразумевает также работу с кодом ТН ВЭД. Если товар попадает под блокирующий код, то специалисты всегда предложат альтернативное решение, благодаря которому можно будет без особого труда составить отгрузочный пакет документов. Таким образом, исключаются вероятные проблемы, которые могут возникнуть в процессе таможенного оформления, а процесс доставки ускоряется в разы.

С товарами двойного назначения также оказывается всесторонняя поддержка. В частности, составляются специальные письма от поставщика для того, чтобы товар мог успешно пройти через стратегическую таможню. Аналогично это работает и с маркировкой груза, и с технической документацией. Данные этапы гарантируют идентификацию товара по всем правилам, независимо от стадии транспортировки.

«Орлан», можно быть уверенным в том, что процесс доставки товара из Европы пройдёт гладко и без каких-либо проблем благодаря обеспечению быстрого, эффективного, а главное, профессионального таможенного оформления.