Главные тонкости организации грузоперевозок из Европы от профессионалов

ента новостей

16:10
В Сертолово состоится открытие нового МФЦ
15:44
Волейбольная «Ленинградка» отмечает 20-летие
15:06
Петербург и Саратовская область будут развивать сотрудничество в различных областях
13:16
В Петербурге появилась новая историко-литературная автобусная экскурсия «Гляди - Горький!»
13:01
Реклама VPN может стать основанием для блокировки сайтов
12:59
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
12:57
На реконструкции Колтушского шоссе в Янино началось обустройство двух дополнительных полос движения
12:54
На Филиппинах тайфун Доксури унес жизни по меньшей мере пяти человек
12:44
В Петербурге начал работу Второй саммит Россия – Африка
12:29
В центре Петербурга задержали устроившего дебош и поджог в ресторане быстрого питания
12:25
На Муринской дороге годовалая девочка в салоне автобуса получила травму при резком торможении
12:17
В Кировском районе дорожный конфлик завершился стрельбой из аэрозольного пистолета
12:08
В Красногвардейском районе добычей домушника стал сейф с ювелиркой на сумму более 9,2 млн рублей
12:03
В Приморском районе задержали подозреваемого в убийстве
02:12
Победителем посвящённого Виктору Корчному турнира в прошлом году стал Вадим Звягинцев
00:14
Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина покорила Эльбрус вместе с синхронисткой Майей Гурбанбердиевой
17:37
Проект «Единой России» «Менделеевская карта» поддержит студентов и молодых учёных Петербурга
16:36
В Ленобласти в ДТП сошлись иномарка с мотоциклом. Мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован
15:51
Выставка приурочена ко Дню ВМФ «Морская слава, запечатленная в фарфоре»
15:50
Петербургский гроссмейстер Лобанов трижды подряд проиграл на шахматном турнире в Уральске, теперь его опережает юниорка Анна Шухман, набравшая 4,5 очка за 7 туров
15:49
На месте захоронения министра иностранных дел Российской империи Николая Гирса установлен памятник
15:48
Один человек погиб, несколько ранены в результате пожара на грузовом судне у побережья Нидерландов
15:46
Верховный суд Израиля заявляет, что пока не будет блокировать закон, ограничивающий его власть
15:44
Пожилые люди сгорают заживо в своих домах из-за растущего числа жертв средиземноморских лесных пожаров
15:44
Названа "большая пятерка" союзников России в Африке, где сохраняет присутствие ЧВК "Вагнер"
13:54
Ладожский мост два раза разведут для прохода вниз по реке брига «Россия»
13:20
Александр Бельский встретился с делегацией Национального собрания Республики Намибия
12:21
В Ленобласти началась уборка зерна
12:09
«Родина моей Родины»: в День крещения Руси по всей стране пройдет премьера нового фильма о Херсонесе
12:04
В Ленобласти 12-летний подросток госпитализирован после вылета в кювет на квадроцикле
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Международные перевозки » Главные тонкости организации грузоперевозок из Европы от профессионалов

Главные тонкости организации грузоперевозок из Европы от профессионалов

0
55
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
Как транспортировать груз из Европы быстро, недорого и профессионально.

В компании «Орлан» работают только профессиональные менеджеры, за плечами которых – внушительный опыт в данном направлении деятельности. Они помогут определиться с конкретным видом транспорта, который будет полностью удовлетворять все запросы и желания, если груз требуется перевезти из Европы. Также предварительно можно рассчитать стоимость транспортировки и определить крайние сроки доставки.

В основе работы данной компании лежит долгосрочный опыт международных грузоперевозок с умением составления оптимальных маршрутов в комплексе обеспечивается своевременная доставка любой продукции в нужную точку.

Несколько причин обратиться в «Орлан»

Выбирая данную компанию для доставки грузов из Европы, можно получить массу плюсов. К их числу относятся:

  • Автоперевозки из Европы в любую точку страны. Грамотно выстроенные логистические решения обеспечивают надёжную и оперативную доставку грузов, в том числе, генеральных и сборных.
  • Возможность сопровождения на любом из этапов, начиная от тщательной проверки рисков на стадии вывоза товара из ЕС и заканчивая составлением необходимой документации и таможенным оформлением. При необходимости всегда можно нанести требуемую маркировку и дополнительно заказать разрешительную документацию.
  • Индивидуальный подход, который практикует каждый специалист компании «Орлан» ко всем, без исключения, заказчикам услуги. Последние получают развёрнутые консультации обо всех вариантах оформления и возможностях доставки.
  • Прозрачные расценки. Стоимость услуг можно узнать ещё перед заключением договора.

Как работают профессионалы, если требуется таможенное оформление

На данном аспекте грузоперевозок из стран Европы, как на одном из самых важных, стоит акцентировать особое внимание. Речь идёт о целом перечне процедур, которые невозможно выполнить, не имея опыта и профессиональных знаний. В частности, все риски проверяются ещё на стадии запросов. Перед отправкой груза его детально проверяют с целью идентифицировать любые потенциальные риски. Обязательно проводятся консультации по логистике и оформлению, в рамках которых анализу подвергаются все потребности заказчика услуги, которому в дальнейшем предоставляются конкретные рекомендации по возможности оптимального оформления груза и дальнейшей его доставки.

Таможенное оформление грузов из Европы от профессионалов подразумевает также работу с кодом ТН ВЭД. Если товар попадает под блокирующий код, то специалисты всегда предложат альтернативное решение, благодаря которому можно будет без особого труда составить отгрузочный пакет документов. Таким образом, исключаются вероятные проблемы, которые могут возникнуть в процессе таможенного оформления, а процесс доставки ускоряется в разы.

С товарами двойного назначения также оказывается всесторонняя поддержка. В частности, составляются специальные письма от поставщика для того, чтобы товар мог успешно пройти через стратегическую таможню. Аналогично это работает и с маркировкой груза, и с технической документацией. Данные этапы гарантируют идентификацию товара по всем правилам, независимо от стадии транспортировки.

«Орлан», можно быть уверенным в том, что процесс доставки товара из Европы пройдёт гладко и без каких-либо проблем благодаря обеспечению быстрого, эффективного, а главное, профессионального таможенного оформления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-03-2023, 23:38
Современные грузоперевозки: надежность и скорость доставки
26-09-2022, 22:55
Почему автомобильные грузоперевозки так популярны в нашей стране
30-09-2020, 22:40
Контейнерные грузоперевозки: виды и главные достоинства
8-02-2023, 15:23
Как заказать товары оптом из Китая по выгодным ценам
30-04-2023, 15:59
ICA-LOGISTICS — надежные и оперативные международные перевозки грузов в Санкт-Петербурге и по всей России
12-06-2016, 21:22
Разновидности грузоперевозок

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 12:25
На Муринской дороге годовалая девочка в салоне автобуса получила травму при резком торможении
0
121
Вчера, 16:36
В Ленобласти в ДТП сошлись иномарка с мотоциклом. Мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован
0
128
Вчера, 12:04
В Ленобласти 12-летний подросток госпитализирован после вылета в кювет на квадроцикле
0
130
Вчера, 11:56
В Петроградском районе иномарка сбила 7-летнюю девочку
Наверх