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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Портал Tripster опубликовал список музеев, в которые можно приобрести билеты онлайн

Портал Tripster опубликовал список музеев, в которые можно приобрести билеты онлайн

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
На портале авторских экскурсий Tripster открылся новый сервис – онлайн-покупка входных билетов в музеи.

На портале авторских экскурсий Tripster открылся новый сервис – онлайн-покупка входных билетов в музеи.

Команда Tripster активно развивает функционал своего сайта, делая его ещё удобнее и дружелюбнее для путешественников и любителей новых впечатлений. Теперь им доступна возможность приобретать билеты в ведущие музеи двух столиц.

Москва

  • Государственная Третьяковская галерея и Новая Третьяковка;
  • Ансамбль Московского Кремля;
  • Оружейная палата;
  • Исторический музей;
  • Музей-панорама «Бородинская битва» в Филях;
  • Музей космонавтики.

Санкт-Петербург

  • Эрмитаж (Зимний дворец) и Главный Штаб;
  • Государственный Русский музей и его филиалы;
  • Кунсткамера;
  • Музей Фаберже;
  • Юсуповский дворец;
  • Легендарный Крейсер «Аврора»;
  • Музей-макет «Петровская акватория»;
  • Исаакиевский собор;
  • Храм Спаса на Крови.

С полным списком музеев можно ознакомиться на сайте https://experience.tripster.ru/

Какие преимущества получает пользователь, приобретая билеты онлайн на Tripster:

  • Удобство

Билет бронируется на определённую дату и время. Не нужно стоять в длинных очередях, что особенно актуально в разгар туристического сезона. Фактор погодных условий также не испортит впечатления от похода в музей.

  • Экономия

Цена билетов на сайте соответствует музейной кассе, без наценок и сервисных сборов.

  • Вариативность посещения музея

Можно приобрести входной билет, билет с аудиогидом или в сопровождении персонального гида, т. е. получить полноценную авторскую экскурсию по музею, что является отличительной особенностью портала Tripster.

  • Безопасность

Путешественник избегает лишнего скопления людей.

  • Экологичность

Отказ от бумажного входного билета в пользу электронного.

Как сообщают представители Tripster, за первую неделю запуска сервиса билет в Эрмитаж вошёл в тройку лидеров по продажам.

В ближайших планах Tripster значится пополнение списка онлайн-билетов в достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга. А также расширение географии присутствия сервиса за счёт партнёрства с музеями других городов.

Для справки:

Tripster – сервис онлайн-бронирования авторских (индивидуальных и групповых) экскурсий. Все представленные на сайте программы разработаны их гидами: историками, архитекторами, журналистами, искусствоведами, экспертами и энтузиастами. Tripster работает с 2013 года, и к настоящему моменту предлагает путешественникам авторские экскурсии по 666 городам в 93 странах.

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