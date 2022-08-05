Портал Tripster опубликовал список музеев, в которые можно приобрести билеты онлайн

На портале авторских экскурсий Tripster открылся новый сервис – онлайн-покупка входных билетов в музеи.

Команда Tripster активно развивает функционал своего сайта, делая его ещё удобнее и дружелюбнее для путешественников и любителей новых впечатлений. Теперь им доступна возможность приобретать билеты в ведущие музеи двух столиц.

Москва

Государственная Третьяковская галерея и Новая Третьяковка;

Ансамбль Московского Кремля;

Оружейная палата;

Исторический музей;

Музей-панорама «Бородинская битва» в Филях;

Музей космонавтики.

Санкт-Петербург

Эрмитаж (Зимний дворец) и Главный Штаб;

Государственный Русский музей и его филиалы;

Кунсткамера;

Музей Фаберже;

Юсуповский дворец;

Легендарный Крейсер «Аврора»;

Музей-макет «Петровская акватория»;

Исаакиевский собор;

Храм Спаса на Крови.

С полным списком музеев можно ознакомиться на сайте https://experience.tripster.ru/

Какие преимущества получает пользователь, приобретая билеты онлайн на Tripster:

Удобство

Билет бронируется на определённую дату и время. Не нужно стоять в длинных очередях, что особенно актуально в разгар туристического сезона. Фактор погодных условий также не испортит впечатления от похода в музей.

Экономия

Цена билетов на сайте соответствует музейной кассе, без наценок и сервисных сборов.

Вариативность посещения музея

Можно приобрести входной билет, билет с аудиогидом или в сопровождении персонального гида, т. е. получить полноценную авторскую экскурсию по музею, что является отличительной особенностью портала Tripster.

Безопасность

Путешественник избегает лишнего скопления людей.

Экологичность

Отказ от бумажного входного билета в пользу электронного.

Как сообщают представители Tripster, за первую неделю запуска сервиса билет в Эрмитаж вошёл в тройку лидеров по продажам.

В ближайших планах Tripster значится пополнение списка онлайн-билетов в достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга. А также расширение географии присутствия сервиса за счёт партнёрства с музеями других городов.

Для справки:

Tripster – сервис онлайн-бронирования авторских (индивидуальных и групповых) экскурсий. Все представленные на сайте программы разработаны их гидами: историками, архитекторами, журналистами, искусствоведами, экспертами и энтузиастами. Tripster работает с 2013 года, и к настоящему моменту предлагает путешественникам авторские экскурсии по 666 городам в 93 странах.