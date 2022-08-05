Портал Tripster опубликовал список музеев, в которые можно приобрести билеты онлайн

На портале авторских экскурсий Tripster открылся новый сервис – онлайн-покупка входных билетов в музеи.
Команда Tripster активно развивает функционал своего сайта, делая его ещё удобнее и дружелюбнее для путешественников и любителей новых впечатлений. Теперь им доступна возможность приобретать билеты в ведущие музеи двух столиц.
Москва
- Государственная Третьяковская галерея и Новая Третьяковка;
- Ансамбль Московского Кремля;
- Оружейная палата;
- Исторический музей;
- Музей-панорама «Бородинская битва» в Филях;
- Музей космонавтики.
Санкт-Петербург
- Эрмитаж (Зимний дворец) и Главный Штаб;
- Государственный Русский музей и его филиалы;
- Кунсткамера;
- Музей Фаберже;
- Юсуповский дворец;
- Легендарный Крейсер «Аврора»;
- Музей-макет «Петровская акватория»;
- Исаакиевский собор;
- Храм Спаса на Крови.
С полным списком музеев можно ознакомиться на сайте https://experience.tripster.ru/
Какие преимущества получает пользователь, приобретая билеты онлайн на Tripster:
- Удобство
Билет бронируется на определённую дату и время. Не нужно стоять в длинных очередях, что особенно актуально в разгар туристического сезона. Фактор погодных условий также не испортит впечатления от похода в музей.
- Экономия
Цена билетов на сайте соответствует музейной кассе, без наценок и сервисных сборов.
- Вариативность посещения музея
Можно приобрести входной билет, билет с аудиогидом или в сопровождении персонального гида, т. е. получить полноценную авторскую экскурсию по музею, что является отличительной особенностью портала Tripster.
- Безопасность
Путешественник избегает лишнего скопления людей.
- Экологичность
Отказ от бумажного входного билета в пользу электронного.
Как сообщают представители Tripster, за первую неделю запуска сервиса билет в Эрмитаж вошёл в тройку лидеров по продажам.
В ближайших планах Tripster значится пополнение списка онлайн-билетов в достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга. А также расширение географии присутствия сервиса за счёт партнёрства с музеями других городов.
Для справки:
Tripster – сервис онлайн-бронирования авторских (индивидуальных и групповых) экскурсий. Все представленные на сайте программы разработаны их гидами: историками, архитекторами, журналистами, искусствоведами, экспертами и энтузиастами. Tripster работает с 2013 года, и к настоящему моменту предлагает путешественникам авторские экскурсии по 666 городам в 93 странах.