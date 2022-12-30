Возможности использования пластиковой сетки на участке

Пластиковая сетка пользуется большой популярностью среди садоводов. Это обусловлено ее практичностью, универсальностью и эффективностью в применении. Большим преимуществом также становится ее прочность и простота конструкции.

Сфера использования таких сеток обширна:

ограждение участков;

борьба с кротами и грызунами;

укрепление грунта;

сетка газонная;

обустройство арок и пергол;

создание подпорок для растений

и другое.

Компания «Оптимальное соотношение» предлагает все виды пластиковых сеток. Вы можете заказать товар в рулонах. Поставки могут осуществляться в любом количестве. Доставка выполняется по всей России.

Применение

Пластиковая сетка нередко используется для создания различных ограждений. Сетчатые заборы востребованы на дачных участках. Такие конструкции также используются для зонирования пространства.

Из пластиковой сетки можно создать надежные вольеры для кур, гусей, уток или кроликов. Живность будет комфортно себя чувствовать, ведь в такие зоны хорошо проникает свет.

Сетка часто применяется для защиты растений и плодов от птиц и кротов. Защита от птиц устанавливается прямо на кустарник, от кротов – в грунт. Растения благополучно развиваются и при этом получают барьер от повреждений.

Вьющиеся растения нуждаются в качественных опорах. Благодаря пластиковой сетке, они могут получить необходимую поддержку. Однако здесь потребуются довольно жесткие конструкции.

Сетки могут применяться при обустройстве арок, беседок, пергол. С помощью таких приспособлений можно облагородить зону отдыха, сделав ее более удобной, комфортной и красивой.

Особенности газонной решетки

Отдельных слов заслуживает газонная решетка. Она защищает газон от эрозии, а также укрепляет грунт под парковку. Так что такое средство становится незаменимым на садовых участках.

Слои почвы могут быть повреждены в результате воздействия ветров, влаги и прочих факторов. Установка решетки ограждает газон от такого разрушения. Подобная защита не становится панацеей, но ее эффективность довольно высока. Это же относится к организации мест под парковку.

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