Почему минеральные удобрения дорожают и где их можно выгодно купить

Факторов, в зависимости от которых меняется цена на минеральные удобрения, большое количество: климат, общая ситуация в мире, курс валюты и т.д. Основная задача в данном случае – повысить эффективность с\х производства, изменить существующие агротехнологии, сделать культуры устойчивыми к неблагоприятным условиям. Еще на постоянный рост стоимости влияет экспорт продукции АПК.

В период пандемии, ввиду существенных ограничений во всем мире, объемы и темпы потребления всех видов продукции резко снизились. Это привело к повышению стоимости всех видов удобрений. Вместе с тем, выросли и цены на технику и сельскохозяйственные культуры.

Увы, в последние годы существенно повысилась и стоимость каждого отдельного компонента удобрения: азота, фосфора, калия, железа, цинка, молибдена и т.д. Именно поэтому урожая не всегда хватает для того, чтобы окупить затраты.

Что влияет на стоимость подкормок

Средние цены на удобрения в Ташкенте напрямую зависят от типа продукции и ее эффективности. Несмотря на то, что есть возможность приобрести товар «на любой вкус и достаток», следует помнить о том, что достаточное питание культур и буйный их рост гарантированы исключительно при использовании качественных минеральных удобрений, которые просто не могут стоить копейки.

Качество минеральных удобрений в значительной степени влияет на вкус плодов и время их созревания. Имеются как всесезонные сорта, так и ранние, поздние. Чтобы выбрать оптимальное средство для той или иной культуры, следует учитывать особенности региона. Актуально избрать такие средства, которые бы давали растениям стойкость к погодным условиям местности.

Еще стоимость удобрений напрямую зависит от их вида и объема покупки. В случае с оптовой продажей имеется возможность существенной сэкономить, но при этом обеспечить культуры всеми необходимыми веществами.

Увеличиваем урожайность

Обычно правильный выбор удобрения влияет на размер, вкус и жизнестойкость плода. Именно поэтому важно не экономить на цене, но и обеспечить культурам буйный и продолжительный рост.

Интернет-магазин GO'ZAL TABIAT предоставляет широкий выбор удобрений по приятным ценам. Оптовым покупателям возможны скидки. Фирма представляет калийные, фосфорные и азотные удобрения, наборы микроэлементов, которые произведены на известных химических заводах – Буйском, находящимся в России, Doktor Tarsa – в Турции. Эти предприятия имеют безупречную репутацию. Давно известен принцип: «какие подкормки – такой и урожай».