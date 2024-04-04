Надежность и качество! Какой материал подойдет для мебели в ванную комнату

Выбирать материал для мебели в ванную – первостепенная задача для тех, кто планирует долго ей пользоваться. От его качества зависит, насколько хорошо фасады сохранят красоту и не вздуются ли кромки. Разберем в статье, какие материалы сегодня в приоритете, что рекомендуют производители, и на чем сосредоточить внимание при выборе.

Варианты установки

Для создания комфортного пространства в ванной мебель устанавливают напольным или подвесным способом. Первый вариант отличается простотой и бюджетностью. Для его установки используют ножки или цоколь. Мебель напольного монтажа хорошо подходит ванной с ровным полом и достаточной площадью. Ее устанавливают в случаях, когда планируется хранение тяжелых вещей.

Подвесные шкафы или тумбы с раковиной используют в небольших санузлах, где нет места напольной мебели. Их крепят на капитальные стены, способные выдержать вес конструкции. На гипсокартон или дерево их устанавливать не рекомендуется. Подвесные тумбы добавляют интерьерам легкости и упрощают уборку.

Какая древесина лучше?

Подтверждено практикой: лучшую мебель для ванной делают из дерева. Ее покрывают маслом, краской и антисептиком. Самым стойким к влаге признан дуб и бук. Неспроста из этих материалов строят корабли и высотные башни. При обработке воском они усиливают свои защитные свойства, а при периодическом обновлении хорошо переносят непростые условия среды.

Свойства древесных материалов:

Дуб славится насыщенным коричневым цветом, гармоничной текстурой с выраженным рисунком годовых колец и отсутствием сучков. Этот материал не боится влаги, а в прочности уступает другим породам дерева. Дуб хорошо подходит для изготовления столешниц. При намокании он сохраняет форму и не создает почву для размножения плесени.

Бук – дерево высокой твердости и вязкости. Из нее делают гнутые фасады, устойчивые к любым внешним воздействиям. Однородные крапчатые узоры на древесине бука украшают мебель своим теплым подтоном. Последующая лакировка древесины еще более усиливает ее природную красоту.

В красоте и прочности с буком и дубом может соперничать лиственница. Она станет хорошим решением там, где важна высокая прочность мебели. По плотности массив лиственницы схож с твердостью камня. Главная ценность этой древесины – невосприимчивость к влаге. Он не загнивает, не коробится.

Материалы для изготовления мебельных корпусов

Корпус мебели для ванной делают из МДФ и ЛДСП. Для защиты от влажного воздуха их покрывают специальными пропитками и ламинированной пленкой. Ее пропитывают меламиновой смолой, улучшающей показатели влагостойкости материала. Подобное покрытие отводит влагу от древесной плиты, предупреждает ее разбухание.

В некоторых случаях древесноволокнистые плиты окрашивают или покрывают HPL-пластиком. Этот полимер состоит из нескольких бумажных слоев, пропитанных смолой. Он не деформируется даже при прямом контакте с водой. Из какого материала лучше делать корпус мебели для ванной? Решение за вами, но хорошую сопротивляемость влажности на практике дают заменители древесины МДФ и ЛДСП.

Варианты оформления фасадов

Популярным материалом для оформления мебельных фасадов признана прессованная влагостойкая плита МДФ. Она произведена из волокон древесины, скрепленных смолами и парафином. МДФ – хороший материал с плотной структурой и гладкой поверхностью. Он легко режется, шлифуется, окрашивается. При изменении параметров влажности МДФ сохраняет стабильную форму.

Варианты декоративной обработки:

Покрытие лаком или краской.

Ламинирование.

Пленка-самоклейка считается бюджетным, недолговечным решением.

Шпон – тонкое древесное покрытие, повторяющее структуру дерева.

Акрил – полимерное покрытие, защищающее фасады от переувлажнения, царапин, красящих веществ.

Soft-touch – плотное бумажное покрытие с бархатистой матовой поверхностью, тактильно приятно на ощупь. Оно хорошо отталкивает влагу.

Торцы МДФ хорошо защищает от влаги пленка ПВХ. Сверху древесную плиту оклеивают глянцевым, матовым или фактурным ламинатом. Производители используют МДФ при изготовлении выпуклых фасадов. Его качественные показатели стоят на уровень выше, чем у ДСП, поэтому отличается и цена.

Какие еще материалы используют?

В этом разделе мы ответим на вопрос, из какого материала лучше мебель для ванны и расширим круг поиска. Помимо дерева, при ее изготовлении используют:

Алюминий, сталь или чугун с внешней обработкой хромом, никелем или цинком. Для такой мебели в ванную подбирают медную или оловянную фурнитуру.

Искусственный камень на основе кварца или акрила. Повторяет фактуру любого минерала, отличается повышенной прочностью.

Натуральный камень. Из-за большого веса его применяют крайне редко, преимущественно, при изготовлении столешниц.

Закаленное стекло. Прозрачные шкафы и тумбы смотрятся необычно, по стилю хорошо подходят современным интерьерам.

Теперь вы знаете, из какого материала лучше делать мебель для ванн, умеете оценить их важные параметры и выбрать подходящий вариант.

Выводы по теме

Выбрать мебель для ванной комнаты должного качества несложно. Нужно хорошо разобраться, из чего она сделана, и сопоставить материал с условиями эксплуатации. Тогда приобретенная тумба или шкаф порадует комфортной службой и поможет организовать быт.