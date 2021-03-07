Дизайнерская садовая мебель в Санкт-Петербурге

Для комфортного расположения людей в саде, а также для хранения различных предметов необходима садовая мебель. Главным ее отличием от домашней мебели является способность сопротивляться воздействию осадкам, перепадам температуры и солнечным лучам. В перечень мебели для сада входят стулья, столы, кресла, шезлонги, качели, скамейки и многое другое.

Наша компания https://veranda-group.com/ предлагает широкий ассортимент садовой мебели, отличающейся высоким качеством сборки и хорошими эксплуатационными характеристиками. При изготовлении этих предметов мебели мы используем только передовые технологии и качественные материалы, обеспечивающие притягательный внешний вид и длительный срок эксплуатации. Наша мебель отличается не только отличным дизайном, она также проста в эксплуатации и уходе. Она не подвержена влиянию осадков и при даже длительном нахождении под открытым небом не ухудшает свой внешний вид.

Услуги нашей компании

Мы предлагаем воспользоваться следующими услугами нашей компании:

Выезд специалиста для снятия размеров

Изготовление мебели в соответствии с замерами и пожеланиями заказчика

Возможность доставки к месту установки

Монтаж всех предметов мебели в соответствии с заранее разработанным планом

Естественно, если клиент хочет приобрести у нас один шезлонг или садовый зонт, то необходимость выезда замерщиков отпадает. Однако, если Вы решили доверить нам дизайн всего Вашего приусадебного участка, то снятие размеров просто необходимо. Это поможет определиться с возможными дизайнерскими решениями, приемлемыми для конкретного участка, а также продемонстрировать заказчику возможные варианты расположения всех предметов мебели. После согласования с заказчиком одного из предложенных вариантов, мы приступаем к изготовлению мебели.



Некоторые предметы мебели могут быть достаточно габаритными, поэтому мы предлагаем воспользоваться нашими услугами по транспортировке мебели к Вам на участок. Также, прежде чем установить скамейки, столы, и другие крупные элементы интерьера, необходимо подготовить площадку в саду, построить помост или завести определенный грунт. Все эти предварительные работы и непосредственно сам процесс монтажа могут осуществить сотрудники нашей компании.

Преимущества заказа мебели у нас

Заказывая мебель для дачи или сада в нашей компании, каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход, комплексное обслуживание и высокий уровень изготавливаемой продукции. Мы предлагаем огромный ассортимент готовых предметов мебели для сада, среди которого каждый сможет отыскать для себя подходящий вариант. Наши проектировщики могут разработать индивидуальный дизайн Вашего садового участка, гармонично и стильно расположив на нем все предметы мебели.