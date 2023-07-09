Причины популярности обоев под покраску

ента новостей

10:19
Дорожные работы на вантовом мосту в составе КАД полностью завершены
22:53
Председатель Заксобрания Ленобласти единоросс Сергей Бебенин поздравил с Днём Петра и Февронии, а депутат-коммунист Иван Апостолевский посетил сосновоборскую школу № 7
20:28
Хоккейный вратарь Иван Федотов – снова в центре внимания: его контракт с ЦСКА может подорвать устои взаимоотношений КХЛ и НХЛ
20:20
В Петербурге задержан БОМЖ, напавший на несовершеннолетнюю девочку
12:16
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего подпольную наркоплантацию
12:07
Полицейские задержали наркокурьеров, распространявших наркотики через интернет-магази
11:47
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибли два человека
11:39
В Гатчине конфликт у магазина закончился госпитализацией с химическим ожогом глаз и лица
11:09
В Тихвине задержали забившего оппонента доской на городском кладбище
09:40
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Мария»
22:45
Доигровщик-ветеран Андрей Титич пополнил состав волейбольного «Зенита» вслед за двумя бывшими одноклубниками по АСК – Андреем Ананьевым и Павлом Железняковым
18:16
Михаил Виноградов – статусный новичок гандбольного «Зенита», а Эльдар Насыров переходит на тренерскую работу
16:12
В Калининском районе игомарка сбила молодого парня на электросамокате
16:08
В Кировске мужчина в ходе конфликта ударил ножом в горло соснда
16:00
В Петербурге в массовом ДТП пострадали двое подростков
15:15
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на иностранца
15:07
Во Фрунзенском районе дорожный конфликт завершился стрельбой
11:35
Подилая пара из Ломоносова перевела мошенникам более 3,3 млн рублей
11:28
В Выборгском районе домушники из квартиры вынесли сейф с 2 млн рублей 10 тысячами нвро
11:00
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхт «Aurora Borealis» и «Аксиома»
23:13
31-летний шведский вратарь Юхан Матссон несомненно усилил оборону СКА
19:22
Марио Фернандес – новичок «Зенита», а недовольные этим трансфером есть не только в ЦСКА
17:49
В Мариинском дворце обсудили вопросы предоставления услуг сиделок в Петербурге
17:46
Выставка «Генерируя искусство будущего»
13:27
В Петроградском районе иномарка сбила подростка на электросамокате
13:14
В Петербурге задержали афериста обманувшего пенсионера
13:03
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже у речных заводей
12:18
В Ленобласти пронос наркотических веществ на территорию охраняемого объекта пресечен росгвардейцем
12:08
В центре Петербурга прохожего ударили бутылкой и отобрали банковскую карту
10:16
Ладожский мост разведут для прохода вверх по рекеяхт «Auroraborealis» и «Axioma»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Декор, роспись, обои » Причины популярности обоев под покраску

Причины популярности обоев под покраску

0
13
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
Обои под покраску завоевывают признание все большего количества людей.

Обои на протяжении продолжительного времени не теряют актуальность. Несмотря на то, что на рынке появляется все большее количество материалов для декорирования стен, они по-прежнему занимают лидирующие позиции. Ассортимент обоев приятно радует широким разнообразием. Это позволяет каждому покупателю выбрать материал, который отвечает всем требованиям. Все более широкое распространение получают обои под покраску. В продаже они появились не так давно, но спрос на них стремительно увеличивается.

Преимущества обоев под покраску

Популярность материала обусловлена внушительным списком положительных характеристик. Покупатель получает возможность подобрать цвет обоев по своему вкусу, а не из предложений в ассортименте продукции. Подобный материал, предназначенный для оформления стен, отличается продолжительным сроком службы. При желании вы в любой момент можете изменить его цвет.

Обои под покраску отличаются большим выбором фактур. К преимуществам продукции стоит отнести экологическую безопасность, стойкость к воздействию влаги. Материал имеет хорошие свойства тепло- и звукоизоляции. Использование обоев под покраску не приведет к созданию излишней пестроты, поэтому при оформлении интерьера вы можете использовать самые разнообразные аксессуары. С помощью подобного материала можно скрыть неровности стен. Он обладает особенной структурой, которая позволяет это сделать.

Виды обоев под покраску

На данный момент предлагается несколько видов такого материала для оформления стен. К наиболее востребованным вариантам относят бумажные обои. На них установлена наиболее доступная цена. Материал состоит из двух слоев. Между ними находятся специальные мелкодисперсные опилки. Обои подвергаются пропитке специальным составом, отталкивающим влагу.

Хороший вариант – флизелиновые обои под покраску. Для материала характерна многослойная целлюлозная структура. Его поверхность создается с использованием вспененного винила. Для придания нужной фактуры используется технология тиснения ПВХ. К положительным характеристикам флизелиновых обоев под покраску относят высокую прочность материала. Они обладают эстетически привлекательным внешним видом. При необходимости их можно мыть. Еще стоит рассмотреть вариант покупки стеклообоев. При их изготовлении используют стеклянные нити, которые поддаются плавлению и сплетению в единое полотно.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-12-2016, 22:33
Виды материалов для утепления стен под обои
5-05-2016, 22:34
Подготовка стен под обои
31-08-2018, 22:29
Советы, как сделать косметический ремонт квартиры
15-12-2021, 13:59
Какие обои увеличивают пространство в комнате?
28-08-2020, 20:51
Ремонт любой сложности: от капитального до простой переклейки обоев
20-09-2015, 00:11
Ремонт квартиры. Этапы ремонта

Происшествия на дорогах

0
143
Вчера, 11:47
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибли два человека
0
164
7-07-2023, 16:12
В Калининском районе игомарка сбила молодого парня на электросамокате
0
133
7-07-2023, 16:00
В Петербурге в массовом ДТП пострадали двое подростков
0
249
6-07-2023, 13:27
В Петроградском районе иномарка сбила подростка на электросамокате
Наверх