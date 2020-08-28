Ремонт любой сложности: от капитального до простой переклейки обоев

Необходимость ремонта для каждого

Даже если человек львиную долю своей жизни проводит на работе или в разъездах, это не повод запускать собственное жилище. По статистике, огромное количество россиян живут в квартирах, требующих ремонта: облупившаяся штукатурка, ободранные обои, хлипкий пол и светильники, которые давно пора заменить. За ремонт браться страшно – дело масштабное, с чего начинать, непонятно.

А начинать следует с выбора ремонтной бригады – это является залогом успеха. Мастеров, которые могут действительно качественно сделать ремонт, берегут пуще глаза, их контакты передают с рук на руки. Один из примеров подобных бригад – remont-otdelka-78.ru. Эта компания не только отличается рядом преимуществ от своих конкурентов, но и выполняет работы по-настоящему качественно: за ними не потребуется переделывать или доделывать.

Достоинства компании

Ряд факторов, выгодно отличающих компанию “Европейский стандарт” от других ремонтных бригад:

График работ может быть таким, какой удобен клиенту;

Стоимость материалов будет ниже, чем у конкурентов – компания имеет выходы на закупщиков с лучшими ценами;

Компания находится на рынке ремонтных услуг уже более 10 лет;

Расчет осуществляется поэтапно, по мере выполнения задач: никто не требует от вас всю сумму разом. Предоплата также не требуется;

На свои работы “Европейский стандарт” дает гарантию в полгода.

Какие работы может выполнить компания?

Если говорить вкратце, “Европейский стандарт” справится с любой ремонтной задачей. Доступно оформление ремонта под ключ, есть функции капитального, косметического, элитного ремонта или ремонта эконом-класса.

Доступна услуга “ремонт отдельного помещения”: если вам необходимо, компания приведет в достойный вид только часть квартиры – гостиную, санузел, кухню или спальню. Услуги распространяются на балкон, лоджию и двухэтажные квартиры.

Мелкие ремонтные работы

Бывает и такое, когда не требуется полноценный ремонт – достаточно поправить электрику или сантехнику, покрасить стены или отреставрировать паркет. И в этих случаях “Европейский стандарт” также приходит на помощь. Установка теплого пола, монтаж ламината, поклейка обоев или реставрация потолка – вам нужно лишь поставить задачу, остальное – дело рук специалистов.

Работы осуществляются в новостройках и вторичках, в старом жилом фонде и частных домах.