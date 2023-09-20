ТОП-5 ошибок начинающего трейдера

Как и в любой другой деятельности, в трейдинге важно развивать определенные качества, необходимые для получения прибыли. Одним из наиболее важных является дисциплина. Новички в трейдинге часто допускают ошибки, на которые нужно обратить внимание. Рассмотрим самые популярные из них.

Ошибки начинающего трейдера

Под всплеском эмоций

Первая ошибка – поддаться эмоциям и неподтвержденной информации. Не стоит предполагать, что новичок займется торговлей на финансовых рынках и мгновенно разбогатеет, особенно когда в СМИ появляются сообщения о стремительном росте. Нас ежедневно бомбардируют рыночными прогнозами, в которых основное внимание уделяется тому, будут ли активы расти или падать. Также популярны различные «технические» анализы валютных пар, где используются сложные графики и авторы пытаются объяснить такие понятия, как золотой треугольник, спираль смерти, Фибоначчи и другие, которые иллюстрируются этими самыми графиками с различными линиями и треугольниками.

Важно соблюдать осторожность при подписке на различные аккаунты в социальных сетях, таких как Youtube или Telegram, поскольку там могут быть люди, преследующие свои интересы и пытающиеся вызвать панику среди пользователей с целью покупки или продажи. Платные каналы тоже нужно оценить внимательно. Логично: если бы у кого-то есть информация, которая может принести преимущество на рынке, то он предпочел бы использовать ее самостоятельно, чтобы заработать, чем продать ее другим людям за несколько тысяч. Альтернативой могут стать торговые советники форекс, представляющие собой специальные программы, торгующие по заранее заданному алгоритму. Они помогут полностью исключить фактор эмоций из торговли, открывая и закрывая сделки без вашего участия.

Покупка на максимумах/продажа на минимумах

Лучше всего минимизировать свои риски, учась на чужих ошибках, прежде чем начинать торговать на валютном рынке. Важно помнить, что мы никогда не знаем точно, как будет развиваться конкретная ситуация на рынке и когда лучше всего совершать сделку. Например, если кто-то купил золото за 100$, у него может возникнуть желание продать его, когда курс достигнуе 1000$. Но сегодня цена составляет около 2000 долларов. При торговле на рынке форекс важно иметь стратегию и устанавливать целевую цену, независимо от того, упадет цена или нет. Даже если рынок пойдет в вашем направлении, то он может коснуться нужной цены и стремительно откатить. Поэтому ставьте Stop Loss и Take Profit в каждой сделке, а для открытия позиции удобно пользоваться отложенными ордерами.

Если вы не поймали начало восходящего тренда - не нужно отчаиваться и поддаваться эмоциям. Обычно после роста следует небольшое снижение (коррекция), позволяющая войти в сделку по выгодной цене.

Торговля на деньги, которые нельзя позволить себе потерять

Помните, что невозможно гарантировать непогрешимость инвестиционных решений. Даже профессиональные трейдеры часто несут значительные финансовые потери. Поэтому деньги, которые вам нужны для удовлетворения основных потребностей или в качестве финансового резерва, никогда не следует инвестировать. Также не следует заниматься трейдингом на кредитные деньги.

Желание учиться путем самостоятельного обучения также является важной характеристикой. Прежде чем принимать какое-либо деловое решение, важно провести исследование. Каждый несет ответственность за свои финансовые действия и последствия, которые из них вытекают. Если трейдер не обладает достаточными знаниями о торговле на финансовых рынках и ​​слепо полагается на советы о том, как разбогатеть, то в 99,9%, потеряет много денег, потому что будет слушать неправильные советы и не сможет отличить хорошие сигналы от плохих.

Изучение технического и фундаментального анализа — это основа. Новичок обнаружит, что не все активы одинаковы. На рынке, помимо прочего, существуют брокеры, предоставляющие различные условия для торговых счетов. Все это важно изучить перед началом карьеры трейдера.

То, что дешево, не обязательно вырастет

Отслеживание исторических максимумов и минимумов валютных пар может привести к большим иллюзиям и ложным ожиданиям, т.к. на медвежьем рынке большинство валютных пар торгуются примерно на 80-98% ниже своих пиковых значений. Неясно, как скоро активы вернутся к средним и максимальным значениям и вернуться ли снова.

Недооценка безопасности, мошенничество

Также важно не пренебрегать безопасностью. Избегайте сомнительных брокеров, у которых нет лицензии, поддержки клиентов или существуют проблемы с выводом средств. Все серьезные брокеры предлагают приблизительно равные торговые условия. Поэтому, когда вы видите отличия в спредах или комиссиях более чем на 30-50%, это повод задуматься и перепроверить легальность работы компании и наличие действующей лицензии.

И последнее, но не менее важное: безопасное хранение паролей в надежном месте — это одно из основ долгосрочного заработка на финансовых рынках.

Также для успешного трейдинга на форекс важно научиться контролировать эмоциональные реакции, вызванные страхом упустить выгодную сделку или цену. Многие люди увлекаются желанием получить большую прибыль и покупают, когда рынок уже растет. Это часто приводит к закрытию сделки с убытком. Важно избегать подобных эмоциональных реакций и дождаться коррекции.