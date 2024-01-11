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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Можно ли использовать кредитную карту как обычную?

Можно ли использовать кредитную карту как обычную?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Чем отличается кредитная карта от обычной? Можно ли использовать кредитку вместо дебетовой карточки? Разбираем на примере продуктов Альфа-Банка.

Рассказываем, чем отличается кредитная карта от обычной и можно ли заменить дебетовую карточку кредиткой.

Разница между кредиткой и обычной карточкой

Деньги на счёте

Любая банковская карта привязана к счёту. Основное отличие заключается в том, кому принадлежат деньги на этом счёте.

На обычном дебетовом счёте хранятся только ваши средства: зарплата, доходы, пенсия, поступления, накопления.

Кредитка даёт доступ к деньгам банка в рамках лимита. Перед тем как завести кредитную карту, вы получаете персональный расчёт условий. В них указана максимальная сумма, которую готов предоставить банк исходя из вашей платёжеспособности и других параметров. Например, в Альфа-Банке максимальный лимит составляет 1 000 000 ₽, но финальная сумма подбирается индивидуально для каждого клиента. Чтобы узнать свой лимит, нужно заполнить онлайн-анкету.

Проценты и обязательные платежи

Заёмными средствами можно пользоваться так же, как и личными сбережениями с дебетового счёта:

  • оплачивать покупки в магазинах;

  • расплачиваться в ресторанах, кино, такси;

  • делать переводы;

  • погашать кредиты и долги;

  • снимать кэш в банкоматах.

Однако условия использования денег отличаются. Средствами на дебетовой карточке вы распоряжаетесь бесплатно. Платить нужно только за обслуживание счёта и услуги банка — например, смс-уведомления об операциях, выпуск и перевыпуск пластика.

Расплачиваясь кредитной картой, вы берёте деньги в долг. Задолженность нужно своевременно погашать, по некоторым операциям — с процентами. Тратить заёмные средства без процентов тоже можно, но для этого нужно оформить кредитку с большим льготным сроком.

Например, Альфа-Банк предоставляет беспроцентный период 365 дней на погашение задолженности за покупки, совершённые в первый месяц после заключения договора. На покупки со второго месяца — 60 ней без процентов. Таким образом, если укладываться в сроки льготного периода, кредиткой можно пользоваться без переплаты по процентам, как и обычной карточкой.

Кроме процентов, по кредиткам предусмотрены и другие обязательные платежи. Нужно регулярно вносить на счёт хотя бы минимальные суммы, оплачивать сервисы уведомлений и годовое обслуживание. Расходы зависят от тарифа. Например, в Альфа-Банке минимальный платёж составляет 300 ₽, а обслуживание — 0 ₽.

Комиссии и ограничения

По обоим продуктам могут действовать лимиты на переводы денег между счетами, комиссии за операции в банкоматах сторонних банков. Но дебетовые карточки, как правило, отличаются более лояльными условиями и меньшими ограничениями.

Можно ли использовать кредитку вместо дебетового счёта

Банки разрешают клиентам хранить на кредитном счёте собственные деньги. Тогда по карточке доступны и заёмные средства в пределах лимита, и личные финансы. Проценты за использование своих денег не взимаются. Но если по кредитке есть задолженность, банк спишет сумму долга из ваших личных средств.

Комиссии и лимиты распространяются на все деньги на счёте. Поэтому, если вы часто снимаете крупные суммы, отправляете деньги близким, лучше использовать дебетовую карточку. Если же наличные и переводы нужны редко, подойдёт кредитка. Например, в Альфа-Банке можно обналичивать до 50 000 ₽ в месяц без комиссии и в рамках льготного периода 60 дней. Также беспроцентный 60-дневный срок действует при погашении задолженности в других банках. Комиссия за такие переводы тоже не взимается.

Выбрать подходящую программу Альфа-Банка и подать онлайн-заявку можно на сайте alfabank.ru.

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