Как экономить и зарабатывать с помощью кредитной карты?

Кредитка — финансовый инструмент, который удобно использовать для оплаты повседневных покупок или держать в качестве денежного резерва. Но с карточки можно не только тратить деньги: она способна приносить выгоду. Рассказываем, как экономить с кредитной картой и на чём можно заработать.

Экономим с кредиткой

Некоторые крупные банки предлагают клиентам хорошие бонусы за покупки в супермаркетах, такси, кино, ресторанах, турагентствах и других компаниях. Пример — выгодные кредитные карты Альфа-Банка, позволяющие возвращать часть потраченных денег за счёт высокого кэшбэка:

5% на четыре категории, которые вы определяете сами каждый месяц;

5% на три выбранные вами категории и 1% на все остальные покупки;

до 100% на дополнительную категорию в барабане суперкэшбэка.

Ещё один способ экономить — покупать товары во время распродаж или больших скидок. В этом помогает карта рассрочки онлайн. Вот как это работает:

вы оформляете кредитку с большим беспроцентным периодом;

оплачиваете ею покупки и услуги в период, когда действуют самые низкие цены;

возвращаете потраченные деньги на счёт кредитки в течение льготного срока (в Альфа-Банке он составляет 365 или 60 дней в зависимости от даты покупки).

Благодаря этому способу вы не упускаете выгодные покупки из-за того, что в момент акции нет свободных личных средств: деньги всегда доступны на карточке.

Рефинансируем долги

Кредитку можно использовать для погашения задолженности в других банках.

Это позволяет избежать переплаты по процентам, начисления пени, штрафов и других проблем, связанных с просрочкой платежа.

Например, с карточки Альфа-Банка можно закрыть кредитку другого банка, по которой заканчивается беспроцентный срок. Выгода в том, что такая операция для вас бесплатна: Альфа-Банк не берёт комиссию за перевод и предоставляет 60 дней без процентов.

Зарабатываем с кредиткой

Способ подходит тем, кто умеет соблюдать финансовую дисциплину, следить за сроками льготного периода и вносить платежи без просрочек. Вот что потребуется для заработка:

кредитная карточка с большим беспроцентным сроком,

дебетовый счёт для получения зарплаты и других доходов,

вклад или накопительный счёт с начислением процентов на остаток.

Как выглядит процесс:

вы получаете доход на дебетовый счёт;

переводите все поступления на вклад;

для ежедневных расходов используете кредитку;

погашаете задолженность по кредитке в рамках льготного периода, чтобы не платить проценты.

В результате сумма на вкладе растёт за счёт начисляемых процентов, а вы пользуетесь деньгами банка бесплатно благодаря беспроцентному сроку.

Ваша выгода составляет разницу между процентами по вкладу и расходами, связанными с кредиткой. Поэтому важно рассчитать бюджет: процентный доход должен ощутимо превышать обязательные платежи по карте.

Чтобы получать максимум выгоды, при выборе кредитки учитывайте следующие факторы:

стоимость годового обслуживания,

обязательный ежемесячный платёж,

оплату мобильного банка,

стоимость смс-уведомлений,

комиссии банка за пополнение, снятие и другие операции.

Для примера разберём кредитный продукт Альфа-Банка:

бесплатное обслуживание в первый год;

ежемесячный платёж — от 300 ₽;

бесплатные уведомления об операциях в течение первого месяца;

пополнение без комиссии;

снятие до 50 000 ₽ без комиссии ежемесячно.

Чтобы узнать персональные условия и заказать кредитку, заполните небольшую онлайн-анкету на сайте Альфа-Банка.