Как экономить и зарабатывать с помощью кредитной карты?

Кредитка — финансовый инструмент, который удобно использовать для оплаты повседневных покупок или держать в качестве денежного резерва. Но с карточки можно не только тратить деньги: она способна приносить выгоду. Рассказываем, как экономить с кредитной картой и на чём можно заработать.
Экономим с кредиткой
Некоторые крупные банки предлагают клиентам хорошие бонусы за покупки в супермаркетах, такси, кино, ресторанах, турагентствах и других компаниях. Пример — выгодные кредитные карты Альфа-Банка, позволяющие возвращать часть потраченных денег за счёт высокого кэшбэка:
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5% на четыре категории, которые вы определяете сами каждый месяц;
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5% на три выбранные вами категории и 1% на все остальные покупки;
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до 100% на дополнительную категорию в барабане суперкэшбэка.
Ещё один способ экономить — покупать товары во время распродаж или больших скидок. В этом помогает карта рассрочки онлайн. Вот как это работает:
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вы оформляете кредитку с большим беспроцентным периодом;
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оплачиваете ею покупки и услуги в период, когда действуют самые низкие цены;
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возвращаете потраченные деньги на счёт кредитки в течение льготного срока (в Альфа-Банке он составляет 365 или 60 дней в зависимости от даты покупки).
Благодаря этому способу вы не упускаете выгодные покупки из-за того, что в момент акции нет свободных личных средств: деньги всегда доступны на карточке.
Рефинансируем долги
Кредитку можно использовать для погашения задолженности в других банках.
Это позволяет избежать переплаты по процентам, начисления пени, штрафов и других проблем, связанных с просрочкой платежа.
Например, с карточки Альфа-Банка можно закрыть кредитку другого банка, по которой заканчивается беспроцентный срок. Выгода в том, что такая операция для вас бесплатна: Альфа-Банк не берёт комиссию за перевод и предоставляет 60 дней без процентов.
Зарабатываем с кредиткой
Способ подходит тем, кто умеет соблюдать финансовую дисциплину, следить за сроками льготного периода и вносить платежи без просрочек. Вот что потребуется для заработка:
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кредитная карточка с большим беспроцентным сроком,
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дебетовый счёт для получения зарплаты и других доходов,
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вклад или накопительный счёт с начислением процентов на остаток.
Как выглядит процесс:
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вы получаете доход на дебетовый счёт;
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переводите все поступления на вклад;
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для ежедневных расходов используете кредитку;
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погашаете задолженность по кредитке в рамках льготного периода, чтобы не платить проценты.
В результате сумма на вкладе растёт за счёт начисляемых процентов, а вы пользуетесь деньгами банка бесплатно благодаря беспроцентному сроку.
Ваша выгода составляет разницу между процентами по вкладу и расходами, связанными с кредиткой. Поэтому важно рассчитать бюджет: процентный доход должен ощутимо превышать обязательные платежи по карте.
Чтобы получать максимум выгоды, при выборе кредитки учитывайте следующие факторы:
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стоимость годового обслуживания,
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обязательный ежемесячный платёж,
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оплату мобильного банка,
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стоимость смс-уведомлений,
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комиссии банка за пополнение, снятие и другие операции.
Для примера разберём кредитный продукт Альфа-Банка:
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бесплатное обслуживание в первый год;
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ежемесячный платёж — от 300 ₽;
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бесплатные уведомления об операциях в течение первого месяца;
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пополнение без комиссии;
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снятие до 50 000 ₽ без комиссии ежемесячно.
Чтобы узнать персональные условия и заказать кредитку, заполните небольшую онлайн-анкету на сайте Альфа-Банка.
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