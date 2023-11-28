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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Заработок » Как экономить и зарабатывать с помощью кредитной карты?

Как экономить и зарабатывать с помощью кредитной карты?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Узнайте, как экономить с кредитной картой и можно ли на ней заработать. Рабочие способы получения выгоды при использовании кредитки на примере продуктов Альфа-Банка.

Кредитка — финансовый инструмент, который удобно использовать для оплаты повседневных покупок или держать в качестве денежного резерва. Но с карточки можно не только тратить деньги: она способна приносить выгоду. Рассказываем, как экономить с кредитной картой и на чём можно заработать.

Экономим с кредиткой

Некоторые крупные банки предлагают клиентам хорошие бонусы за покупки в супермаркетах, такси, кино, ресторанах, турагентствах и других компаниях. Пример — выгодные кредитные карты Альфа-Банка, позволяющие возвращать часть потраченных денег за счёт высокого кэшбэка:

  • 5% на четыре категории, которые вы определяете сами каждый месяц;

  • 5% на три выбранные вами категории и 1% на все остальные покупки;

  • до 100% на дополнительную категорию в барабане суперкэшбэка.

Ещё один способ экономить — покупать товары во время распродаж или больших скидок. В этом помогает карта рассрочки онлайн. Вот как это работает:

  • вы оформляете кредитку с большим беспроцентным периодом;

  • оплачиваете ею покупки и услуги в период, когда действуют самые низкие цены;

  • возвращаете потраченные деньги на счёт кредитки в течение льготного срока (в Альфа-Банке он составляет 365 или 60 дней в зависимости от даты покупки).

Благодаря этому способу вы не упускаете выгодные покупки из-за того, что в момент акции нет свободных личных средств: деньги всегда доступны на карточке.

Рефинансируем долги

Кредитку можно использовать для погашения задолженности в других банках.
Это позволяет избежать переплаты по процентам, начисления пени, штрафов и других проблем, связанных с просрочкой платежа.

Например, с карточки Альфа-Банка можно закрыть кредитку другого банка, по которой заканчивается беспроцентный срок. Выгода в том, что такая операция для вас бесплатна: Альфа-Банк не берёт комиссию за перевод и предоставляет 60 дней без процентов.

Зарабатываем с кредиткой

Способ подходит тем, кто умеет соблюдать финансовую дисциплину, следить за сроками льготного периода и вносить платежи без просрочек. Вот что потребуется для заработка:

  • кредитная карточка с большим беспроцентным сроком,

  • дебетовый счёт для получения зарплаты и других доходов,

  • вклад или накопительный счёт с начислением процентов на остаток.

Как выглядит процесс:

  • вы получаете доход на дебетовый счёт;

  • переводите все поступления на вклад;

  • для ежедневных расходов используете кредитку;

  • погашаете задолженность по кредитке в рамках льготного периода, чтобы не платить проценты.

В результате сумма на вкладе растёт за счёт начисляемых процентов, а вы пользуетесь деньгами банка бесплатно благодаря беспроцентному сроку.

Ваша выгода составляет разницу между процентами по вкладу и расходами, связанными с кредиткой. Поэтому важно рассчитать бюджет: процентный доход должен ощутимо превышать обязательные платежи по карте.

Чтобы получать максимум выгоды, при выборе кредитки учитывайте следующие факторы:

  • стоимость годового обслуживания,

  • обязательный ежемесячный платёж,

  • оплату мобильного банка,

  • стоимость смс-уведомлений,

  • комиссии банка за пополнение, снятие и другие операции.

Для примера разберём кредитный продукт Альфа-Банка:

  • бесплатное обслуживание в первый год;

  • ежемесячный платёж — от 300 ₽;

  • бесплатные уведомления об операциях в течение первого месяца;

  • пополнение без комиссии;

  • снятие до 50 000 ₽ без комиссии ежемесячно.

Чтобы узнать персональные условия и заказать кредитку, заполните небольшую онлайн-анкету на сайте Альфа-Банка.

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