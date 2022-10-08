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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » О сервисе подбора финансовых услуг в Москве zaympts.ru

О сервисе подбора финансовых услуг в Москве zaympts.ru

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Выдача кредитов под залог ПТС – это услуга, пользующаяся серьёзной популярностью.

Выдача кредитов под залог ПТС – это услуга, пользующаяся серьёзной популярностью. Она даёт владельцам автомобилей больше преимуществ, чем обеспечение кредита самим автомобилем, который в таком случае попал бы на стоянку кредитора. Разница в том, что водитель продолжает распоряжаться своей машиной, а ПТС остаётся в МКК до тех пор, пока заёмщик не выплатит весь остаток долга. Покидает выдавшую заём компанию водитель на своём транспортном средстве. Если машина постоянно необходима, то лучше сдать в залог именно ПТС.

Особенности получения денежных средств в долг под залог ПТС

На нашем сайте https://zaympts.ru представлены лучшие микрофинансовые организации (МФК и МКК), которые готовы предоставить деньги под залог ПТС. У каждой из них могут быть свои условия работы, но в среднем договор заключается под 50-70% от стоимости автомобиля на вторичном рынке. Это объясняется тем, что кредитная организация готова предоставить средства сразу и не претендует при этом на то, чтобы сам автомобиль оказался на её стоянке. Ставки займов могут быть несколько больше банковских, но при этом уменьшен пакет документов, а о своём решении компания сообщит в день обращения.

Данная услугу адресована в первую очередь представителям малого бизнеса. У них периодически появляется потребность в довольно крупных суммах, которые они могут довольно быстро вернуть. При этом можно рискнуть автомобилем, но расстаться с ним коммерсанты готовы только в крайнем случае. Если всё идёт по плану, то право использования транспортного средства должно сохраниться. Отсутствовать будет только право совершать с автомобилем коммерческие сделки.

Преимущества кредита под залог ПТС:

  • нет потребности в поручителе;
  • кредитная история заёмщика перестаёт иметь решающее значение;
  • не нужны справки о доходах;
  • не требуется первоначальный взнос;
  • высокая скорость принятия решения и большой процент одобрений.

Представленные нами компании выдают средства почти всем обращающимся за ними гражданам.

Как оформляется денежный займ в долг под залог ПТС авто

Заёмщику нужно выбрать кредитную компанию, которая предлагает подходящую ему программу автокредитования. После этого подаётся заявка на получение кредита.

От получателя кредита потребуется:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • водительские права;
  • ПТС;
  • СТС.

Этот перечень может быть больше. Все подробности устанавливаются кредиторами самостоятельно.

В случае получения предварительного одобрения нужно проследовать к ближайшему офису МКК, где сотрудники проведут осмотр машины и установят её рыночную цену, а так же убедятся в отсутствии изъянов. Если стороны придут к договорённости, то на автомобиль накладывается обременение, а ПТС передаётся для хранения кредитору.

Деньги могут быть выданы на руки или перечислены на счёт заёмщика. Нужно понимать, что при возникновении проблем с возвратом средств, кредитор будет добиваться передачи ему самого автомобиля — на добровольных основаниях или через суд. Юридически залог ПТС — это форма кредитования, когда в качестве залога выступает сам автомобиль, но с сохранением за владельцем права его использования.

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