Многие люди успешно планируют свой ежемесячный бюджет и расходы. Но никто не застрахован от неожиданных трат. Срочно может потребоваться ремонт или лечение, в магазине могут быть выгодные акции и скидки, можно получить внезапное приглашение на свадьбу, что требует немалых расходов. Подобных ситуаций может быть множество.

Как выйти из положения? Проще всего сегодня воспользоваться срочными микрозаймами онлайн. Сегодня микро займ онлайн на карту очень востребован, благодаря удобствам и выгодам для заемщиков.

Микрозаймы онлайн: просто и быстро

Микрозаймы — денежный займ небольшого размера (до 10-30 тыс. рублей). Из выдают микрофинансовые организации (МФО) на короткий срок. Обычно время кредитования составляет 2-8 недель. Проценты начисляются ежедневно, и величина процентной ставки существенна. Но, поскольку речь идет о незначительных суммах на короткий срок, конечная сумма процентов обычно оказывается умеренной.

Микрозаймы — простое решение быстро занять деньги.

Стать заемщиков МФО очень просто. В отличие от банков, тут не требуется иметь безупречную кредитную историю. Не нужно готовиться к подаче заявки, получать на работе справки о трудоустройстве и величине зарплаты.

Ключевое преимущество микрокредитов — оперативность

Для получения кредита в банковской организации нужно ждать. Сначала — рассмотрения заявки, потом — решения по ней, далее — денег. Риск отказа в банке велик, и, потратив время на ожидание, можно получить отказ. О срочности речи не идет. Особенно, учитывая, что обращению в банк должен предшествовать сбор справок.

Срочные микрозаймы онлайн позволяют стать обладателем денег максимально быстро. С момента заполнения анкеты до получения средств на карту проходит около 15-60 минут.

Что нужно для оформления займа онлайн:

1) Соответствовать требованиям МФО, касающимся возраста, иметь паспорт и гражданство РФ, а также регистрацию и номер мобильного телефона.

2) Иметь возможность выйти в интернет.

Обычно этого оказывается достаточно. Иногда МФО просят другие документы, предоставить которые несложно, например, СНИЛС.

Срочные микрозаймы онлайн: оформление

• Первым делом, на сайте МФО заявитель должен заполнить анкету, верно указав о себе требуемые сведения. Важно, чтобы они соответствовали действительности. Также в заявке нужно указать, какую сумму потенциальный заемщик хочет взять в долг, и до какого срока ее вернуть.

• Анкета уходит на рассмотрение. Часто решения выдаются автоматически (т.е. подтверждается каждая заявка). В любом случае, ожидать решения придется не дольше 15 минут. До 97% заявок МФО одобряют.

• Сумма займа оперативно зачисляется на карту. Ожидание может составить от 5 минут до пары часов. Деньги поступают по указанным заемщиком реквизитам: на карту, банковский счет, через платежную систему.

Срочные микрозаймы онлайн помогают быстро занять нужную сумму и распорядиться ее по личному усмотрению, без сложностей и бумажной волокиты.