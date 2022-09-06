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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Срочные займы онлайн: преимущества

Срочные займы онлайн: преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Микрокредиторы в целом не отличаются от банков и таким же образом заботятся о возвратности денег

Микрокредиторы в целом не отличаются от банков и таким же образом заботятся о возвратности денег. У них также есть обязательная ежедневная отчетность, однако она может отличаться в зависимости от конкретных программ микрокредитования. На них не распространяется требование процентной ставки выше, чем 3% годовых. Кроме того, микрофинансовые организации зачастую выдают деньги под гораздо меньшие проценты, чем банки. Таким образом срочный займ на карточку можно получить без ограничений.

Преимущества онлайн займов

В отличие от классических банков, микрофинансисты привлекают деньги не деньгами, а через производные финансовые инструменты, что позволяет обходить строгие требования законодательства. В то же время банки должны исполнять действующее законодательство и выполнять требования регуляторов в области финансового мониторинга и финансовой отчетности

  • Кредит без залога и поручителей поможет быстро восстановить финансовое благополучие и снизить риски получения отказа.
  • Он не требует проверки финансового состояния заемщика, получения дополнительных справок и поручится за него.
  • После выбора подходящего предложения клиенту остается лишь подписать договор и предоставить паспорт и другие бумаги. Выдача займа осуществляется по безналичному расчету и не требует личного присутствия в офисе микрофинансовой организации.  

В кредитном договоре заемщик обязуется погашать заем в оговоренные сроки. Также в договоре могут содержаться условия и иные условия по каким-либо кредитам, например, штрафы и пени. Самыми неприятными моментами являются штрафы за просрочки платежей. Микрофинансовая организация не может требовать выплат в случае, если клиент не в состоянии выплачивать кредит. Более того, такой заемщик не сможет получить банковскую кредитную карту с начисленными на нее деньгами.  

Как получить быстрый займ?

Быстрый займ на банковскую карту можно получить в течение 15-30 минут. После того, как вы укажете в анкете номер мобильного телефона, наши кредитные менеджеры свяжутся с вами. Вам останется только подтвердить одобрение, и деньги поступят на банковский счет. Кроме этого, вы сможете погашать займ наличными в любом банкомате. Сервис "Sravni" поможет вам выбрать подходящий вариант МФО для сотрудничества. Дополнительные вопросы можно обсудить с менеджерами. Выдача срочных займов сегодня очень популярна.    

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