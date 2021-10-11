Популярные способы оформления кредита через интернет

ента новостей

23:59
Карпину снова везёт? Россия победила в Мариборе, а Хорватия потеряла 2 очка
23:25
После неудачи в стартовом туре «Ленинградка» смогла победить в Челябинске
20:53
В Старой Ладоге открылась выставка РОСФОТО «Александр Невский. 800 лет с Россией»
19:00
В Ленобласти расчёты С-400 «Триумф» Западного военного округа уничтожили гиперзвуковые цели в ходе контрольной проверки
18:58
В Ленобласти на «Сортавала» ограничат пропускную способность
12:15
Сборная Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике.
12:10
ООН завершила расследование военных преступлений в Йемене поражением западных стран
12:01
Официальные лица заявляют, что рекордное количество людей пытается пересечь границу между Польшей и Беларусью
11:43
Министр энергетики Австралии отклонил призыв к более жестким ограничениям на выбросы углерода
11:37
Президент Чехии в реанимации после переговоров о драматичных выборах
11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
11:21
Пенсионерка с Васильевского острова отправила аферистам около 1,4 миллиона рублей
11:14
В Петербурге песионерка отдала аферистам семь миллионов рублей
11:00
В Ленобласти похитили беременную женщину
10:39
Где сдать кровь на акции 12 октября от «Фонда Доноров»?
09:59
Что с коечным фондом?
08:57
Что мы недооцениваем и переоцениваем?
08:29
Кому не нравятся большие зарплаты?
20:45
«Университет-Нева» проиграл «Чеховским Медведям» в матче гандбольной Суперлиги
00:08
Шкриньяр помог сборной России победить Словакию, забив в свои ворота
20:21
Туроператоры хотят кешбэк
12:48
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение
11:21
Президент Китая Си Цзиньпин пообещал добиться «воссоединения» с Тайванем мирными средствами
11:18
В Ленобласти после пожара обнаружили труп пенсионера
11:01
В Петербурге на пожаре погибли два человека
09:32
Отношение к ВИЧ-инфицированным изменилось
09:00
В больницу поступают и привитые
18:45
Ансамбль солистов The Pocket Symphony представляют проект In Minimalism We Trust
15:27
На «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
13:46
HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Популярные способы оформления кредита через интернет

Популярные способы оформления кредита через интернет

0
11
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Оформление кредита в онлайн режиме – это самый удобный и быстрый способ.

Мир современных технологий открывает разнообразные возможности. Вслед за покупками онлайн, появилась возможность доставать на них деньги таким же образом в kredit. Оформление кредита в онлайн режиме – это самый удобный и быстрый способ.
В сфере онлайн-кредитования можно выделить два вида кредиторов: банки и микрофинансовые организации (МФО). И те, и другие позволяют провести процесс оформления полностью в режиме онлайн. Но и у первого, и у второго вида есть свои преимущества и недостатки.

Оформление кредита в онлайн-банках

Среди преимуществ оформления онлайн-кредита в банках выделяют следующие:
• Лояльные ставки процента;
• Разные способы погашения. Чаще всего применяется аннуитет (оплата равными частями каждый месяц);
• Большие объемы кредитов, в отличии от МФО;
• Повышение кредитного рейтинга в случае успешного погашения долга;
• Большой период кредитования (до 5-7 лет).
Правда не следует забывать о недостатках:
• Некоторые банки не оформляют кредит без посещения банковского отделения;
• Почти все банки проводят полную идентификацию потенциального клиента, а данная процедура возможна только в отделении. Исключением может быть помощь специальной банковской курьерской службы. Это уникальная возможность пройти весь процесс оформления, находясь дома Но это единичные случаи.

Оформление кредита в микрофинансовых организациях

Чтобы привлечь как можно больше новых клиентов, большинство МФО предоставляют себя как организации, кредитующие под ноль. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. По 0% выдаётся только первый кредит, да и срок его выдачи ограничен и длится от 15 до 30 дней. Также ограниченной и небольшой является сума. А при повторных обращения процентная ставка составляет 500-600% годовых. Неплохим преимуществом является быстрота оформления – примерно 15-20 мин.
При сотрудничестве с МФО можно столкнуться с рядом недостатков:
• Чрезвычайно высокие процентные ставки – 600-700% годовых; 1-2% в день;
• Большие штрафы за малейшие нарушения, даже на краткие сроки;
• Понижение кредитного рейтинга. Многие из банковских учреждений не кредитуют клиентов, имеющих открытые, а часто и закрытые кредитные истории в МФО;
• Малые суммы кредитов.
Существующие риски при оформлении онлайн-кредита
При оформлении заявки для получения кредита необходимо всегда быть осторожным и внимательным. Следует работать только с официальными сайтами и не проводить никаких предоплат, чтобы не наткнутся на мошенников и откровенный развод

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-05-2019, 21:52
Онлайн кредит на карту
24-08-2021, 16:46
СКБбанк - выгодные условия кредитования
2-02-2017, 23:39
Как взять кредит, сидя на диване?
1-09-2016, 14:25
Особенности оформления кредитной карты в онлайн-режиме
29-06-2020, 22:57
Как оформить кредит
1-04-2019, 19:32
Как оформить онлайн кредит на карту в Киеве

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
77
Вчера, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
190
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
198
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
0
165
6-10-2021, 13:02
В Петербурге иномарка сбила двух школьниц
Наверх