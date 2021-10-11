Популярные способы оформления кредита через интернет

Мир современных технологий открывает разнообразные возможности. Вслед за покупками онлайн, появилась возможность доставать на них деньги таким же образом в kredit. Оформление кредита в онлайн режиме – это самый удобный и быстрый способ.

В сфере онлайн-кредитования можно выделить два вида кредиторов: банки и микрофинансовые организации (МФО). И те, и другие позволяют провести процесс оформления полностью в режиме онлайн. Но и у первого, и у второго вида есть свои преимущества и недостатки.

Оформление кредита в онлайн-банках

Среди преимуществ оформления онлайн-кредита в банках выделяют следующие:

• Лояльные ставки процента;

• Разные способы погашения. Чаще всего применяется аннуитет (оплата равными частями каждый месяц);

• Большие объемы кредитов, в отличии от МФО;

• Повышение кредитного рейтинга в случае успешного погашения долга;

• Большой период кредитования (до 5-7 лет).

Правда не следует забывать о недостатках:

• Некоторые банки не оформляют кредит без посещения банковского отделения;

• Почти все банки проводят полную идентификацию потенциального клиента, а данная процедура возможна только в отделении. Исключением может быть помощь специальной банковской курьерской службы. Это уникальная возможность пройти весь процесс оформления, находясь дома Но это единичные случаи.

Оформление кредита в микрофинансовых организациях

Чтобы привлечь как можно больше новых клиентов, большинство МФО предоставляют себя как организации, кредитующие под ноль. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. По 0% выдаётся только первый кредит, да и срок его выдачи ограничен и длится от 15 до 30 дней. Также ограниченной и небольшой является сума. А при повторных обращения процентная ставка составляет 500-600% годовых. Неплохим преимуществом является быстрота оформления – примерно 15-20 мин.

При сотрудничестве с МФО можно столкнуться с рядом недостатков:

• Чрезвычайно высокие процентные ставки – 600-700% годовых; 1-2% в день;

• Большие штрафы за малейшие нарушения, даже на краткие сроки;

• Понижение кредитного рейтинга. Многие из банковских учреждений не кредитуют клиентов, имеющих открытые, а часто и закрытые кредитные истории в МФО;

• Малые суммы кредитов.

Существующие риски при оформлении онлайн-кредита

При оформлении заявки для получения кредита необходимо всегда быть осторожным и внимательным. Следует работать только с официальными сайтами и не проводить никаких предоплат, чтобы не наткнутся на мошенников и откровенный развод